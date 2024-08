US AGROPOLI, IL SINDACO MUTALIPASSI BOCCIA UN PROGETTO DA 500MILA EURO PER MOTIVI POLITICI E AFFIDA LA SQUADRA AL DUO VIVIANI SQUITIERI

TUTTE LE VERITA’ DI COME SONO ANDATE LE COSE LA RABBIA DI MONDELLI NEL COMUNICATO UFFICIALE E LE PRECISAZIONI DI VIVIANI

Nel mese di Giugno scorso l’avvocato Valentino Viviani ci chiama per fare un appuntamento con Nicola Volpe perché c’era l’interesse di mettere le mani sull’Agropoli con due imprenditori bocciati a Buccino dopo che avevano fatto la squadra e cacciato i soldi. Nicola Volpe comincia la lunga estate dei no, ma Viviani non demorde. Poi si fa avanti Costabile Mondelli super imprenditore di Agropoli il quale insieme ad Agostino Ferrigno altro super imprenditore di Capaccio Paestum con investimenti recenti fatti ad Agropoli e presentano un progetto da 500mila euro, fanno sapere di coprire tutti debiti con i giocatori dello scorso anno, individuano in Alberigo Guariglia il direttore generale e cominciano a fare la solita strada. Prima vanno da Nicola Volpe che li dirotta su Cerruti ed evita di parlare con Mondelli, lo stesso Mondelli sente Cerruti il quale dice di voler dare un contributo ma non crede più nel progetto e passa la mano deluso dal sindaco e dall’amministrazione, poi Mondelli va da Franco Alfieri il quale gli comunica che no ne vuol saper perchè deve fare la squadra in serie d a capaccio paestum per l’anno prossimo. Mondelli bussa a tutte le porte ma gli viene negata la possibilità di avere la squadra con Nicola Volpe che ha fatto uno strano ostruzionismo. Ad un tratto la giornalista Cljo Proietti che lavora vicino a Franco Alfieri ha fatto un incontro tra il fidanzato Stefano Squitieri e lo stesso Alfieri durante il quale il manager ha chiesto al presidente della provincia di volere l’Agropoli. Subito si è concretizzata la situazione, Alfieri ha chiamato Mutalipassi il quale dapprima ha detto di voler vagliare il progetto di tre gruppi, quello di Squitieri-Viviani, quello di Paolo Fusco e quello di Costabile Mondelli e Agostino Ferrigno. Era una scusa, anche noi abbiamo parlato al telefono con il sindaco che ha detto di dover incontrare i tre gruppi. Ma stranamente incontra per prima Viviani-Squitieri alla presenza di Cljo Proietti e gli da la squadra. Al momento del passaggio però Cerruti ha frenato visto che risulta essere ancora il patron della compagine e nelle prossime ore incontra i due pe vedere quale è il progetto, dove prendono i soldi e quali sono le garanzie. Il gioco politico è chiaro. Mondelli è il segretario della Lega e non gli vogliono dare la squadra nonostante la sua proposta sia la più suggestiva e quella con più garanzie con un budget di 500mila euro per un rilancio dell’Agropoli. Nel frattempo Cerruti fa sapere che si è svincolato ma onorerà il debito con l’erario che è di circa 300mila uro. Intanto bisogna cacciare 90mila euro per i vecchi stipendi perchè Cerruti ha sborsato 150mila euro e il resto dei 4 stipendi dovevano pagarlo gli sponsor promessi dal sindaco e mai arrivati e la sua televisione mortificata dallo stesso sindaco che ha preferito dare un lauto contributo ad un’altra tv tenendo fuori la sua Infocilento. Una situazione imbarazzante con lo stadio diventato una discarica per colpa del sindaco e del delegato allo sport Tutto questo a dimostrazione di una realtà ormai nota a tutti, Mutalipassi se ne frega del bene di Agropoli, dell’Agropoli e agisce per propri tornaconti personali, lo stadio alla Gelbison avrebbe avuto cura e sarebbe diventato un gioiello e invece ci vogliono fare i voti ed è diventato una discarica. Vivian al telefono ci ha riferito: “ Noi non guarderemo in faccia a nessuno, smentisco tutte le voci che sono uscite sui social, nessuno e dico nessuno ha favorito la nostra avanzata ci siamo solo proposti e i tifosi se vogliono venire pagano il biglietto e ci contestano pure, ma faremo le cose con serietà perchè vogliamo riportare l’Agropoli dove si merita. Faremo una conferenza stampa dove spiegheremo il nostro programma.” Durissimo invece il comunicato stampa di Costabile Mondelli.

IL COMUNICATO STAMPA DI COSTABILE MONDELLI

US AGROPOLI, Mondelli: “totale mancanza di trasparenza nei miei confronti. Disponibili ad acquisire tutto il Club o a partecipare ad una cordata nel solo interesse di salvare il Club”

“In data 31 luglio 2024 ho appreso che il club è stato ceduto a terzi. Ci tengo a sottolineare che il sottoscritto a capo di una cordata di giovani imprenditori locali ha più volte incontrato il Sindaco Mutalipassi, il presidente Volpe, Cerruti, nell’intento di capire come concretizzare il passaggio del Club. “Con enorme rammarico, nonostante tutti gli sforzi profusi per concretizzare l’acquisizione dell’ US Agropoli, premesso che facciamo il tifo per chiunque voglia dare un futuro stabile e organizzato all’US Agropoli” ci ritroviamo come l’anno scorso ad Agosto senza squadra, senza organizzazione e con personaggi calati dall’alto! Il sindaco ha dimostrato tutta la sua incapacità a gestire le trattative e non ha avuto il coraggio di parlare chiaro, Volpe da parte sua ha dimostrato la sua malafede ed ha cercato di rimanere a cavallo per i suoi piccoli ritorni! Entrambi sono responsabili del futuro dell’US Agropoli ed entrambi hanno una cosa in comune e chi è attento capirà ! Giorni fa’ ho rilasciato una intervista (CLICCA QUA)ad una emittente locale, nell’intervista ho voluto chiarire la mia posizione e le mie idee, ho precisato a chi sostiene il contrario che io non ho bisogno di contribuiti e di aiuti da parte della politica, la politica pensi a fare quello che non sa’ fare! Il fatto che venga accusato di scarsa concretezza mi infastidisce e non poco! Ho ricevuto pieno sostegno da tifosi, genitori di ragazzi spaesati da questa incresciosa situazione, tutti alla fine concludevano dicendo che non mi avrebbero dato la squadra perché ci sono troppi interessi! Debiti, bugie ed impostori ! Spero soltanto che questi personaggi del malaffare vengano smascherati!

