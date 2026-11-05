US AGROPOLI MICHELE CALIFANO IN POULE POSITION PER LA PANCHINA
Dopo la vittoria in coppa Italia con il Sant’Antonio Abate in trasferta la squadra va a Caprioli contro il Pisciotta, gara difficile.La società è orientata a tenere l’assetto attuale con Liguori in panchina perchè conosce tutti e ha l’umiltà di continuare il lavoro importante avviato da Squillante uscito esonerato da una riunione dove invece c’era da parlare di altro.
Nelle ultime ore è uscito il nome di Michele Califano, grande esperienza a tutti i livelli e in federcalcio dove ha lavorato benissimo. Le esperienze più importanti a Taranto e l’anno scorso come secondo al Savoia per la grande scalata in serie C. Un profilo interessante e per nulla da sottovalutare. Sembra che è il nome più gettonato tra i citati anche se nelle ultime ore stanno venendo fuori i nomi di allenatori provenienti da ogni parte. E’ una panchina molto ambita e tutti ci si vogliono sedere.
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