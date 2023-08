US AGROPOLI, MONDELLI A VALANGA CONTRO MUTALIPASSI E CERRUTI L’IMPRENDITORE E’ DURISSIMO CONTRO IL SITEMA/VIDEO

L’Agropoli è sotto scacco della polita ma non solo. In sostanza è quanto emerge dall’intervista realizzata con l’imprenditore Costabile Mondelli il quale le ha tentate tutte per cercare di entrare al vertice dell’Agropoli ma gli è stato totalmente impedito. Cerruti sarà, molto probabilmente, il finanziatore esecutivo con dei suoi uomini nell’Agropoli e con delle trastole per parcheggiare calciatori di procuratori amici o giocatori in esubero figli di colleghi imprenditori o raccomandati della politica, e dalle ultime indiscrezioni la politica pare si sia messa di traverso contro Mondelli solo perché è il commissario cittadino della lega. In sostegno a cerruti almeno 3 sponsor finanziatori senza parola. Vi proponiamo l’intervista fatta la notte scorso con Costabile Mondelli. Video

