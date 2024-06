US AGROPOLI, MONDELLI VUOLE LA SQUADRA C’E’ L’OK DEL SINDACO E DI ALFIERI LE RESISTENZE DI VOLPE

Ancora una volta Costabile Mondelli ha avanzato la sua candidatura di voler fare dell’Agropoli un progetto avanguardistico con Alberigo Guariglia come direttore generale già contattato da un gruppo di imprenditore di Paestum per fare la serie D a Capaccio Paestum il prossimo anno. Mondelli vuole anticipare tutti e piazzare il colpo Guariglia e presidenza dell’Agropoli. Ha già fatto tutti i passaggi istituzionali con l’ok anche di Cerruti del sindaco e di Alfieri. Nicola Volpe sostiene di avere una cordata molto forte alle spalle per sostenere l’Agropoli. Lo stesso Mondelli ha già contattato altre società e ha trovato tre titoli di eccellenza liberi uno a 4.000 euro e due gratis, per cui si rischia di avere due squadre di eccellenza in città e sarebbe una danno gravissimo per l’Agropoli, per lo stadio e per la città. Mondelli vuole fare calcio ora chi glielo impedisce deve assumeresi le responsabilità di questa scelta. Nicola Volpe deve uscire allo scoperto e dare alla città il nome dei due gruppi a suo dire forti per riportare l’Agropoli in serie D. Il tutto mentre ci sono da pagare l’iscrizione entro la metà di luglio, pagare 4 stipendi arretrati ai giocatori passati e pagare 100.000 euro di debiti con il fisco per questo Cerruti duramente risentito contro il sindaco e l’amministrazione per aver elargito oltre 50.000 euro ad un’emittente di fuori e niente alla sua ha già detto di coprire rateizzando il tutto. Qualsiasi sia lo soluzione biosgna fare presto perchè non si può fare la fine dello scorso anno. Agli sciacalli che parlano di fallimento dell’Agropoli manovrati chissà da chi è andata male ancora una volta, l’Agropoli in un modo o nell’altro si farà con la possibilità di una stracittadina cosa da evitare e bisogna lavorare per questo.

