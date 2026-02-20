US AGROPOLI NOTTE FONDA MA I PLAYOFF OFF NON SONO A RISCHIO SCONFITTA IN CASA CON IL CENTRO STORICO

Promozione, colpo esterno del Centro Storico: l’Agropoli cade al “Guariglia”

Pomeriggio amaro per l’US Agropoli, che nel turno infrasettimanale di Promozione incassa una sconfitta pesante tra le mura amiche del “Guariglia”. A festeggiare è il Centro Storico Salerno, capace di imporsi per 0-1 grazie alla zampata di Maiolino a inizio ripresa. Un successo di carattere per i granata, che gelano il pubblico cilentano e complicano la corsa dei delfini verso le zone nobili della classifica.

La cronaca

L’approccio alla gara sorride subito agli ospiti. La formazione guidata da mister Ciro De Cesare entra in campo con personalità, pressando alto e togliendo riferimenti a un’Agropoli apparsa contratta e poco brillante nella manovra. Nonostante ciò, le occasioni più nitide del primo tempo capitano proprio sui piedi dei padroni di casa.

Al 12’ De Luise si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore avversario dopo un perfetto filtrante di Costantino, ma da posizione defilata calcia alto. Alla mezz’ora un’altra chance clamorosa: Caruso salta due avversari e si prepara alla conclusione, ma viene anticipato dallo stesso De Luise, che nel tentativo di sorprendere il portiere spedisce ancora una volta il pallone sopra la traversa. Occasioni sciupate che peseranno sull’economia del match.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i delfini. Al 53’ Pepe sfonda sulla corsia e mette al centro un pallone insidioso: la difesa biancoazzurra respinge corto e Maiolino, ben appostato, lascia partire un interno che trova anche una deviazione beffarda per Stasi. Il pallone si insacca e il Centro Storico passa in vantaggio, facendo calare il gelo sul “Guariglia”.

Rigore fallito e assedio finale

L’Agropoli prova a reagire con generosità, ma le idee scarseggiano e la manovra si fa prevedibile. L’episodio che potrebbe cambiare la partita arriva al 75’: lancio illuminante di Tedesco per D’Avella, che supera il portiere Cuccurullo e viene atterrato. L’arbitro indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per l’estremo difensore granata.

Dal dischetto si presenta il capitano Gianmarco Tedesco, ma il suo tiro termina fuori, fallendo una ghiotta occasione contro il neoentrato Avino. È il momento che spezza le speranze dell’Agropoli.

Nel finale, complice la superiorità numerica, i padroni di casa si riversano in avanti: Michelli impegna il portiere, Tedesco ci prova ancora senza fortuna, ma il muro granata resiste fino al triplice fischio. Il Centro Storico espugna il “Guariglia” e infligge ai delfini la seconda sconfitta stagionale.

