US AGROPOLI, PRESENTATO IL NUOVO ALLENATORE AMBROSINO/VIDEO

«Sono onorato ed orgoglioso della proposta che mi ha fatto l’Agropoli. Ho trovato una società che seppure in grave ritardo ha dimostrato con i fatti di voler costruire qualcosa di importante. Ci sono difficoltà nella costruzione della squadra, nell’organizzazione, nell’amalgama, ma siamo qui per questo. Noi ci metteremo il cuore perché Agropoli come città e come storia calcistica lo merita».