US AGROPOLI PRONTA L’ISCRIZIONE IL PRESIDENTE VOLPE METTE INSIEME I NUOVI SOCI

CERRUTI ASSICURA L’ISCRIZIONE

Sono tante le preessioni che Nicola Volpe presidente dell’Us Agropoli sta avendo per i nuovi o vecchi patron dell’Agropoli. La squadra è appetita da più parti e si valutano proposte. Il gruppo di Valentino Viviani spinge per entrare essendo uscito dal Buccino Volcei, alcuni imprenditori locali starebbero valutando la situazione e non si escludono piste pestane che vogliono l’Agropoli. Nel frattempo il presidente storico Cerruti assicurerà l’iscrizione al campionato e vecchi e rateizzati debiti con il fisco ma anche altri stipendi lasciati indietro, poi si valuteranno le offerte. L’Agropoli sarà iscritto al campionato poi vedremo quali saranno i programmi del gruppo che rileverà la compagine agropolese pronta a fare un campionato da protagonista. Lo stadio rappresenta comunque un pomo della discordia e su questo torneremo prossimamente. Nicola Volpe assicura: ” L’Agropoli sarà regolarmente iscritta al campionato, comprendiamo le paure della gente ma bisogna stare tranquilli saremo competitivi. Ci sono da salare alcune spettanze e lo faremo certo abbiamo bisogno di più soci anche perchè vogliamo fare un campionato di vertice”.

