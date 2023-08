US AGROPOLI, PSEUDO TIFOSI VIOLANO LA PAGINA SOCIAL DELLA SQUADRA E PUBBLICANO UN COMUNICATO DI MENZOGNE ESPOSTO DENUNCIA IN PROCURA

IL COMUNICATO E’ STATO FATTO RIMUOVERE DOPO POCHI MINUTI

Un esposto denuncia è stato presentato ai carabinieri della compagnia di Agropoli e alla polizia postale di Salerno per comunicare alla procura della repubblica di Vallo della Lucania che nel primo pomeriggio del 18 agosto è stata violata la pagina facebook dell’Agropoli calcio ed è stato pubblicato un comunicato di sedicenti ultras non esistenti ma solo alcuni buontemponi sul quale si buttava fango sulle precedenti presidenze dell’Agropoli calcio. Ne il presidente Nicola Volpe ne tanto meno i componenti del consiglio direttivo ne erano al corrente. Tre esponenti del consiglio direttivo dell’Agropoli e tra questi non c’è il presidente Volpe si sono presentati in caserma ed hanno denunciato il fatto. Saranno le indagini dei carabinieri a risalire ai colpevoli per i quali ci sono tre ipotesi di reato. E’ un fatto gravissimo in un momento di difficoltà dell’Agropoli calcio.

NEL TARDO POMERIGGIO IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE NICOLA VOLPE

“Anche se con ritardo siamo pronti ad iniziare la stagione 2023/2024. La prossima settimana inizieremo gli allenamenti con i nostri tesserati per preparare i primi impegni ufficiali. Nel contempo, anche insieme all’amministrazione comunale, siamo a lavoro per trovare imprenditori seri e che diano ampie garanzie economiche per garantire un progetto importante e duraturo a questa società. Io continuerò a mantenere la carica di presidente, per assicurare la salvaguardia del titolo sportivo dell’Unione Sportiva Agropoli 1921 che grazie all’imprenditore Domenico Cerruti anche il prossimo anno potrà partecipare al campionato di Eccellenza.

Un grosso plauso a Franco Villani a cui è affidata la guida tecnica. Sarà poi la nuova dirigenza a definire il nuovo organigramma.

Grazie anche a quanti sono legati a questa maglia e non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Nicola Volpe

PROSEGUONO GLI INCONTRI DI MONDELLI

E’ stata una giornata molto produttiva per Costabile Mondelli l’imprenditore ha incontrato Cerruti, il sindaco Mutaliapassi e nelle prossime ore si vedrà con Franco Alfieri per stabilire l’assetto societario e le prospettive. Franco Alfieri questa mattina con noi ha parlato di Polisportiva: ” Dobbiamo creare le condizioni per una polisportiva in grado di fare bene a tutti i livelli. nelle prossime ore incontrerò Mondelli e poi credo che l’Agropoli può partire. Io a Capaccio o molte realtà importanti, abbiamo vinto il campionato con la Calpazio ma abbiamo altre società con le quali stiamo lavorando a stretto contatto e non faremo mancare loro l’appoggio politico amministrativo, staremo vicno a tutte le realtà sportive nel comune di capaccio Paestum.”

