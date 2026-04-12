US AGROPOLI QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA

Agropoli formato “Schiacciasassi”: poker di vittorie e aggancio al terzo posto

Non accenna a placarsi la corsa dell’Agropoli di mister Squillante, che al “Vittorio Bellucci” di Pompei centra il quarto successo consecutivo. Una prova di forza che ribadisce lo stato di grazia dei delfini, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute di gioco.

Dopo un avvio vibrante, in cui Michelli ha sfiorato il vantaggio di testa, i biancoazzurri hanno sbloccato il match al 30′: una parabola millimetrica di Tedesco ha innescato De Luise; sulla respinta corta del portiere Formisano si è avventato Costantino, glaciale nel firmare lo 0-1. Il raddoppio è arrivato poco dopo, al 34′, con Caruso bravo a coordinarsi dal limite e a trafiggere l’estremo difensore locale nell’angolino.

La reazione del Pompei e la gestione dei Delfini

Sotto di due reti, i padroni di casa hanno tentato la scossa. Al 40′ Aquino ha riaperto i giochi superando Michelli e battendo Lesta per l’1-2 che ha infiammato il finale di tempo. Nella ripresa, l’Agropoli ha saputo però soffrire e riorganizzarsi, andando vicina al tris ancora con Caruso.

L’episodio che ha definitivamente spostato l’inerzia della sfida è stato l’espulsione di Pommella per proteste: con l’uomo in meno, il Pompei ha perso le distanze, permettendo ai ragazzi di Squillante di gestire il possesso e colpire in contropiede.

Tedesco chiude i conti: sguardo alla classifica

Al 76′ l’episodio del definitivo ko: un fallo di mano di Gallo in area ha concesso a Tedesco la chance dal dischetto. L’attaccante non ha sbagliato, spiazzando Formisano per il definitivo 1-3.

Questo successo proietta l’Agropoli a quota 60 punti, permettendo l’aggancio all’Atletico Pagani (fermato sul pari dal Centro Storico) nella corsa al podio. Se il secondo posto del Città di Pontecagnano appare ormai blindato, la lotta per il miglior piazzamento play-off resta apertissima. Ora i delfini osserveranno un turno di riposo, prima di tornare tra le mura amiche del “Guariglia” per la sfida contro la Rocchese.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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