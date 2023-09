US AGROPOLI, SALTA SQUILLANTE NON C’E’ IL CAMPO DI ALLENAMENTO IN POULE C’E’ AMBROSINO

IL BOICOTTAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL DELGATO ALLO SPORT GENNARO RUSSO DEVE DIMETTERSI

L’Agropoli non ha il campo di allenamento ed è costretto ad emigrare a Capaccio la mattina non può allenarsi di pomeriggio e per questo motivo e per una improvvisa colica renale a Squillante l’Agropoli perde il migliore allenatore sulla piazza per vincere il campionato ed è costretta a rivolgersi ad Ambrosino un tecnico napoletano, giovane ma con una serie di insuccessi in carriera che pongono l’Agropoli come outsider e non come favorita. Squillante è notorio fa il preside a scuola e di mattina non può allenare se non il sabato per la rifinitura come capita in tutte le squadre. I dirigenti dell’Agropoli stanno sudando le proverbiali sette camice per cercare di reperire un tecnico in grado di poter traghettare i delfini in serie D. Molti anche i calciatori liberi e avvicinati tra i quali l’ex portiere della Gelbison D’Agostino il quale però aspetta la Casertana. Un nome però che non avrebbe avuto l’avvallo di Squillante per i contrasti che i due ebbero a Vallo della Lucania. La società si sta rivolgendo ad altri profili. Sparano tutti alti i giocatori rimasti senza squadra perché sono di categoria superiore.

QUESTIONE POLITICA

Dopo l’affronto che Alfieri e Mutalipassi hanno fatto a Mondelli avendogli negato la squadra l’Agropoli vieen ancora una volta umiliata e sacrificata. ormai è evidente lo stadio serve per fare voti elettorali al sindaco in vista delle elezioni e lo affitta alle società che portano voti come l’atletica ormai egemone sulla struttura diventata solo una pista di atletica e non più un campo di calcio con la Gelbison che ha speso 300 mila uro l’anno scorso e già 100 mila euro quest’anno per metterla a posto ma di fatto è una struttura abbandonata perchè Mutalipassi il sindaco e il delgato allo sport Gennaro Russo non la curano, l’assessore al patrimonio comunale Di Filippo se ne strafotte. Gennaro Russo dovrebbe aver un sussulto di dignità e dimettersi, Mutalipassi ne dovrebbe aver un altro pizzico di dignità e togliere il disturbo in una città che sta inguaiando. L’Agropoli è senza campo sportivo per gli allenamenti perchè il Torre è ridotto male e l’amministrazione comunale se ne sbatte, lasciato nel più totale abbandono ed è saltata l’operazione Squillante l’unica per stravincere il campionato a dicembre prima di tutti. Ugo Schiavo e a lavoro per fare la rosa dell’Agropoli nelle propssime ore ne sapremo di più, per intanto c’è attesa, domenica prima partita in casa con il Salernum di Baronissi e bisogna fare presto a fare la squadra. Sergio Vessicchio

