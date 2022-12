US AGROPOLI SCATENATA SUL MERCATO, ARRIVANO DIFENSORE E BOMBER IL TECNICO PASSA AL 3-5-2

La svolta dopo l’amara e cocente sconfitta sconfitta in casa con il San Marzano (clicca qua per rivedere tutta la partita ) ma a Carmelo Infante è andata di traverso anche l’eliminazione dalla coppa Italia. Il presidente non vuole perdere, ora ha dato mandato ai suoi uomini di entrare a gamba tesa sul mercato dicembrino. Pastore ha chiesto e ottenuto di andarsene ma le operazioni sul mercato per altri giocatori il numero 1 dell’Agropoli le aveva avviate già mercoledì sera quando ha lasciato il campo contrariato dalla sconfitta e dalla prestazione della squadra. I delfini hanno una buona base.

Stanno per essere ufficializzati due nomi pesantissimi, si aspettano le comunicazioni ufficiali ma non si fermerà certo qui. Il resto deve farlo il bravo allenatore Turco, deve abbandonare subito il 4-3-3 e anche il camaleontismo tattico degli ultimi periodi portatore di isterismi non recepiti dalla squadra. Deve assolutamente invitare i suoi giocatori a non fare la manovra dal basso causa della sconfitta di mercoledì scorso e puntare su un modulo solido il 3-5-2, ha elementi a disposizione giusti e fare quel secondo posto in grado di affrontare i play off nel migliore dei modi. E non sembra nemmeno impossibile, con il 3-5-2, in alternativa qualche volta anche il 3-4-3 in stile Gelbison lo scorso anno e agguantare ancora il primato, il campionato è lungo e serve solidità quella solidità in grado di portare la squadra nuovamente ai vertici della classifica. Il resto deve farlo il pubblico seguendo la squadra continuamente, incitarla e sostenerla perché nel passato è stato determinante per molte vittorie e tanti recuperi. Sergio Vessicchio

