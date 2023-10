US AGROPOLI, SI FERMA CORATO DIRIGENTI SUL MERCATO

L’attaccfante argentino Corato (nelle foto il goal di sabato scorso) già a segno a Giffoni sei casali nella partita pareggiata dall’Agropoli si è fermato, si è rotto due costoli ed è immobilizzato per una settimana poi ci vuole una tempistica approriata. La dirigenza non si è fermata, chiuso l’affare Capozzoli probabile esordio a Sapri il 15 ottobre prossimo Ugo Schiavo uomo mercato dei delfini è in contatto con alcuni atteccanti di nome e che avrebbero praticamente già accettato di vestire la maglia dell’Agropoli. In notevole ritardo sulla tabella di marcia con il Costa D’Amalfi del presidente agropolese Nicola Savino l’Agropoli sta cercando di rimettersi in carreggiata e riposizionarsi più in alto. la strada è lunga ma ora la squadra si sta rafforzando per bene. Già domenica pomerigggio contro il Volcei Buccino i delfini devono puntare decisamente alla vittoria.

