US AGROPOLI, SQUILLANTE AI DETTAGLI PER LA PANCHINA IL GIRONE COMPLETO E I CALENDARI

L’Agropoli e Squillante devono incontrarsi un’altra volta per definire l’accordo, ci sono delle richieste che il tecnico di Sarno sta facendo, in linea di massima le due parti si vogliono. Nelle prossime ore sapremo di più ma sarà una squadra che punterà al vertice per arrivare nei primi due posti. Stanno allestendo una compagine in grado di poter giocare e vincere sin dalla prima giornata in casa contro il Baronissi.

IL GIRONE E IL CALENDARIO COMPLETO

La nuova stagione di Eccellenza ha preso il via con gli impegni di Coppa Italia Dilettanti, il primo turno della competizione si chiuderà nel prossimo fine settimana. Intanto, nel weekend del 9/10 settembre ci sarà lo start al campionato. Ieri pomeriggio, a Castellammare di Stabia, c’è stata la presentazione dei calendari per il Girone A e per il Girone B. Di seguito, il programma completo e gli incontri in agenda per le formazioni salernitane (clicca sulle immagini per ingrandire):

1^ GIORNATA: Salernum Baronissi

2^ GIORNATA: SANT’ANTONIO ABATE

3^ GIORNATA: Sarnese

4^ GIORNATA: GIFFONI SEI CASALI

5^ GIORNATA: Buccino Volcei

6^ GIORNATA: SAPRI

7^ GIORNATA: Audax Cervinara

8^ GIORNATA: PROSANGIORGESE

9^ GIORNATA: Faiano

10^ GIORNATA: SANTA MARIA LA CARITÀ

11^ GIORNATA: Costa d’Amalfi

12^ GIORNATA: SCAFATESE

13^ GIORNATA: Virtus Avellino

14^ GIORNATA: CALPAZIO

15^ GIORNATA: Apice Calcio

16^ GIORNATA: CASTEL SAN GIORGIO

17^ GIORNATA: Solofra

IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE SQUADRE

