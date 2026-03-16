US AGROPOLI SQUILLANTE ESORDISCE CON UNA VITTORIA

PROMOZIONE: L’AGROPOLI PIEGA 2-1 L’ATLETICO SAN GREGORIO NEL RECUPERO

Debutto vincente per mister Squillante in una gara ricca di emozioni

L’Agropoli ritrova il successo tra le mura amiche del “Guariglia” dopo oltre due mesi e lo fa al termine di una sfida intensa e combattuta. I biancazzurri superano 2-1 l’Atletico San Gregorio grazie a un gol arrivato nei secondi finali, nonostante una lunga fase della gara disputata in inferiorità numerica. Tre punti pesantissimi, sia per il morale sia per la classifica, nella prima uscita sulla panchina delfina per mister Squillante.

La partita

L’avvio dei padroni di casa è convincente e dopo dodici minuti arriva il vantaggio. L’azione nasce da una bella iniziativa di Capozzoli sulla fascia: il suo pallone in mezzo viene deviato sfortunatamente da Bedin che, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario, insacca nella propria porta portando l’Agropoli sull’1-0.

Dopo lo svantaggio il San Gregorio alza il baricentro e prova a reagire. Gli ospiti costruiscono diverse situazioni offensive e al 35’ vanno vicinissimi al pareggio con Manzi, la cui deviazione sotto porta trova però la pronta risposta di Lesta, decisivo nel mantenere il vantaggio dei delfini.

La ripresa si apre con alcune difficoltà per la squadra di Squillante. All’8’ Corvino interviene in ritardo su Serrone in area: il direttore di gara indica il dischetto e lo stesso Serrone trasforma il calcio di rigore spiazzando Lesta per l’1-1.

La gara cambia nuovamente pochi minuti dopo quando Montemarani viene espulso per un fallo giudicato pericoloso dall’arbitro. La decisione scatena le proteste dei biancazzurri e del pubblico del “Guariglia”, convinti dell’eccessiva severità del provvedimento.

L’Agropoli non molla

Paradossalmente, l’inferiorità numerica sembra dare ulteriore energia ai padroni di casa. L’Agropoli disputa un finale di partita generoso, fatto di corsa, aggressività e grande spirito di sacrificio. Nonostante l’uomo in meno, sono proprio i delfini a creare le occasioni più interessanti.

Capozzoli diventa il punto di riferimento offensivo della squadra, mettendo in difficoltà la difesa avversaria con accelerazioni e dribbling. A venti minuti dalla fine Itri sfiora il nuovo vantaggio con un colpo di testa che termina sull’esterno della rete, facendo trattenere il fiato ai tifosi sugli spalti.

Il gol che fa esplodere il “Guariglia”

Quando la gara sembra destinata a chiudersi in parità, arriva l’episodio decisivo. Al 95’ Tedesco conquista una punizione dal limite e si incarica della battuta: il capitano disegna una traiettoria perfetta che supera la barriera e si infila in rete, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. È il gol che vale il 2-1 e i primi tre punti dell’era Squillante.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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