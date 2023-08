US AGROPOLI, TAVOLA APPARECCHIATA MANCA SOLO CERRUTI ALFIERI C’E’

Iscrizione già automaticamente pagata dopo il mancato ripescaggio in serie D. Usciti i gironi la sola Sarnese potrebbe impensierire l’escalation dell’Agropoli e non sarebbe un avversario nemmeno troppo forte, anzi abbastanza morbido con Squillante pronto a lanciare una sfida dal sapore molto intenso contro la sua città. Nicola Volpe su indicazione di Cerruti ha contattato l’allenatore e ha invitato al presidente attuale di mettere insieme imprenditori in grado di sostenere il progetto. per questo motivo il presidente della provincia Franco Alfieri è stato investito della situazione e ha risolto trovando una serie di persone, come aveva chiesto Cerruti, in grado di non far pesare su di una sola testa tutto quanto bisogna versare per fare il campionato. Cerruti aveva dato mandato di esplorare la situazione allenatore e la scelta era subito caduta su Squillante nome che entusiasma un pò tutti perfino Franco Alfieri, l’allenatore ha accettato senza nessuna riserva rifiutando molte squadre e in special modo la Scafatese in pressing su di lui.

Finita la querelle ripescaggio, messi insieme i nomi e i sostenitori con uno sponsor d’eccezione pronto a rilanciare proprio come aveva chiesto Cerruti, si aspetta solo che l’ex presidente come promesso possa sedersi, chiamare Alfieri e preparare la società. In tutto questo la piazza preme giustamente per sapere qualcosa, gli ultras fanno sentire a ragione la loro voce. Non mancano però gli sciacalli, gente mai venuta allo stadio se non solo per convenienza senza nemmeno un euro in tasca magari sobillata dal solito schifoso politico arraffa tutto pronti a guadagnare come in passato sull’Agropoli i quali non possono amministrare nemmeno in casa loro e vorrebbero prendersi l’Agropoli per soli interessi personali, senza amore, senza competenze e senza dignità e sfogando le loro frustrazioni sui social. In questo gli ultras che bene fanno a tenere alta l’attenzione su cosa accade nell’Agropoli facciano un pò attenzione perchè solo con i soldi, con le competenze e con il sostegno economico la squadra può continuare il suo percorso. Cerruti ora però chiami Alfieri e faccia partire la squadra. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...