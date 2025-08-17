US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

🔥⚽ NUOVO COLPO PER L’U.S. AGROPOLI 1921! ⚽🔥

Il reparto offensivo si arricchisce di un ritorno speciale: Francesco Vitelli torna a vestire i nostri colori! 💙🤍

Attaccante classe ’90, con una carriera tra Eccellenza e Serie D, Vitelli porta con sé un bagaglio di esperienza unico: due promozioni consecutive con l’Enna e, prima ancora, con l’Akragas. Ha indossato maglie prestigiose come Giulianova, Campobasso e Melfi, senza dimenticare la sua precedente esperienza ad Agropoli nella stagione 2021/2022.

Un calciatore che ha nel DNA il successo e che, grazie alla sua duttilità, potrà ricoprire più ruoli in attacco. Un vero lusso per la categoria.

👉 Con questo innesto, la società conferma la propria ambizione: puntare sempre più in alto, costruendo una squadra competitiva, solida e affamata di vittorie.

Bentornato, Francesco! 💪🐬

USAgropoli1921 #ForzaDelfini #NuovoAcqui

