17 Agosto 2025

US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

admin 17 Agosto 2025

🔥⚽ NUOVO COLPO PER L’U.S. AGROPOLI 1921! ⚽🔥

Il reparto offensivo si arricchisce di un ritorno speciale: Francesco Vitelli torna a vestire i nostri colori! 💙🤍

Attaccante classe ’90, con una carriera tra Eccellenza e Serie D, Vitelli porta con sé un bagaglio di esperienza unico: due promozioni consecutive con l’Enna e, prima ancora, con l’Akragas. Ha indossato maglie prestigiose come Giulianova, Campobasso e Melfi, senza dimenticare la sua precedente esperienza ad Agropoli nella stagione 2021/2022.

Un calciatore che ha nel DNA il successo e che, grazie alla sua duttilità, potrà ricoprire più ruoli in attacco. Un vero lusso per la categoria.

👉 Con questo innesto, la società conferma la propria ambizione: puntare sempre più in alto, costruendo una squadra competitiva, solida e affamata di vittorie.

Bentornato, Francesco! 💪🐬

USAgropoli1921 #ForzaDelfini #NuovoAcqui

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

STASERA ESORDISCE LA SALERNITANA IN COPPA ITALIA NEL DESERTO DELL’ARECHI

admin 17 Agosto 2025
cronaca

AGROPOLI, L’EX CALCIATORE ANTONIO ALTOBELLO FA GUERRA AGLI USA DEL SUO FORNO PRZZI RADDOPPIATI PER

admin 16 Agosto 2025
img_4940-1

US AGROPOLI C’È IL NUOVO LOGO SIMBOLO DELLA RINASCITA

admin 15 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_4984-1

US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

admin 17 Agosto 2025
salernitana

STASERA ESORDISCE LA SALERNITANA IN COPPA ITALIA NEL DESERTO DELL’ARECHI

admin 17 Agosto 2025
CRONACA

SALERNO, FAMIGLIA IN VACANZA FA ARRESTARE I LADRI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

admin 17 Agosto 2025
CRONACA

ASCEA, NOTTE DI TERRORE PER UN RAGAZZO

admin 16 Agosto 2025
cronaca

AGROPOLI, L’EX CALCIATORE ANTONIO ALTOBELLO FA GUERRA AGLI USA DEL SUO FORNO PRZZI RADDOPPIATI PER

admin 16 Agosto 2025