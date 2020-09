L’Agropoli si presenta domenica 6 settembre al comune.Ce lo ha comunicato Fabio Cortazzo il tifoso manager che per il momento tiene i rapporti con la stampa e con noi specificamente non essendoci un ufficio stampa e con la società e la dirigenza in via di organizzazione.Questo il comunicato che ci ha inviato Fabio Cortazzo:

“Domenica 6 settembre nell’aula consiliare del comune di Agropoli alle ore 19:00 ( precise ) alla presenza di:

Franco Alfieri

Domenico cerruti

Rosario gaglione

Sarà presentata la nuova us Agropoli

Sarà presentato lo staff tecnico allenatore e collaboratori

Il presidente Gaglione ci mostrerà i programmi per il nuovo anno

Siete tutti invitati a partecipare facciamo vedere al nuovo presidente che Agropoli è viva e che ama l’us Agropoli bisogna esserci in massa per dare gli stimoli giusti alla nuova società”.

Auspichiamo che l’Agropoli venga dotata di un ufficio stampa professionale nel rispetto degli organi di stampa presenti quasi sempre mortificati nel corso degli anni dalla superficialità dedicata ai mezzi di informazione molte volte per nascondere le malefatte e le vergognose attività che hanno portato l’Agropoli sul punto del fallimento.Si spera che i giornalisti vengano messi in condizione di lavorare in uno stadio dove c’è tutto tranne che una sala stampa o delle postazioni sulle tribune per consentire alla stampa di fare il proprio lavoro.Annunciamo la nostra disponibilità a pubblicare tutto quello che la società in qualche modo ci farà pervenire ma anche la nostra assenza sia alla presentazione che è pubblica e non solo per la stampa sia ai lavori della squadra per mancanza di una regolamentazione degli orari per le interviste.Auspichiamo,e non lo abbiamo mai fatto,che l’editore di set tv Giorgio Scelza venga tenuto lontano dall’Agropoli con la sua emttente Set tv per aver fatto prendere,con i suoi esposti,una maxi multa che i tifosi con il sudore hanno dvuto pagare.Auspichiamo altresì che giocatori,dirigenti,tesserati in genere dell’Agropoli non prendano parte a nessuna trasmissione dell’emittente di Scelza per rispetto della storia e dell’onore dell’Agropoli.