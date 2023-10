VIETRI SUL MARE, INVESTE DUE GIOVANI E SCAPPA

Due sedicenni sono stati travolti da un’auto mentre si trovavano a bordo di un motociclo nei pressi alla stazione di Vietri sul Mare. A travolgerli un 21enne di Cava de’ Tirreni, che dopo l’investimento si sarebbe dato alla fuga.

I soccorsi

I due giovani sono stati soccorsi dai volontari del 118 mentre il 21enne è stato rintracciato dai carabinieri poche ore dopo l’incidente. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso.I due 16enni sono finiti in ospedale: uno è ricoverato in prognosi riservata al “Ruggi”, mentre per il conducente della vettura, dopo aver centrato il mezzo a due ruote, si è dato alla fuga.E’ stato rintracciato soltanto dopo alcune ore dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Salerno.

