ZHANG CROLLA LA BORSA DOVE SONO HLI INVESTITI I SUOI SOLDG

18 settembre 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 18 set – Tonfo del titolo del colosso immobiliare cinese Evergrande alla Borsa di Hong Kong. Le azioni del gruppo, fortemente indebitato, sono arrivate a cedere piu’ del 25%, dopo la notizia dell’arresto, da parte della polizia di Shenzhen, di alcuni dipendenti della divisione finanziaria Evergrande Wealth Management, arrivata nel corso del fine settimana. Venerdi’ Evergrande aveva chiuso a 0,63 dollari di Hong Kong e oggi in avvio di seduta e’ sceso fino a 0,46 dollari, salvo poi recuperare qualche posizione. Le autorita’ non hanno specificato quante persone sono coinvolte ne’ quali siano le accuse a loro carico, ma hanno chiesto di segnalare qualunque notizia utili su possibili frodi. Evergrande, in passato numero uno dell’immobiliare cinese, e’ entrata in una spirale discendente nel 2020, quando le autorita’ cinesi ne hanno limitato l’accesso al credito a fronte dell’impennata del debito della societa’ (era stimato a 328 miliardi di dollari a fine giugno).

