EVENTI E SAGRE A SALERNO E PROVINCIA DAL 24 AL 26 OTTOBRE

Torna il gusto dell’autunno in provincia di Salerno con sagre, spettacoli e appuntamenti culturali dal 24 al 26 ottobre.

SAN CIPRIANO PICENTINO TORNA LA SAGRA DELLA CASTAGNA

Dal 24 al 27 ottobre, l’evento unisce gastronomia, musica e folklore. Stand aperti ogni sera (domenica anche a pranzo). Domenica 26 il momento clou: rievocazione storica alle 11:00, Giostra delle Contrade alle 16:30 e Ciuccio di Fuoco alle 23:00. Tutte le sere musica dal vivo, con la Notte della Tarantella sabato.

ORRIA LA FIERA DELLA CASTAGNA

Nel Cilento, dal 24 al 26 ottobre, la seconda edizione della fiera propone piatti tipici e musica live. Stand aperti dalle 19:00 con Angelo Loia il 24 e i Ritt Antico il 25. Gran finale domenica 26 con Giovanna Germano e Antonio Amato, voce della Notte della Taranta.

FELITTO SAPORI D’AUTUNNO

Dal 24 al 26 ottobre, la festa celebra il fusillo locale. Stand aperti venerdì a cena (19:00), sabato a pranzo e cena (12:00 e 19:00) e domenica solo a pranzo (12:00). Piatti tradizionali e varianti autunnali con funghi porcini e salsiccia.

CASTELCIVITA XIV FESTA DELLA PATATA DI MONTAGNA

Il 25 e 26 ottobre nel centro storico. Gastronomia, cultura e concerti, con focus sulla sostenibilità attraverso workshop di riciclo e upcycling. Spettacoli folkloristici e performance artistiche completano il programma.

EBOLI PRESENTAZIONE LIBRO

Venerdì 24 ottobre alle 18:00, Sala San Lorenzo, presentazione di Arabeschi Notturni di Gerardo Bisogni. Interverranno il sindaco Conte, l’assessore Polito, l’editore Ferrara e altri. Letture de “I Cantori di San Lorenzo” e intermezzi musicali di Gerardo Tasso.

SALERNO TEATRO ARBOSTELLA GLI IGNOTI

La compagnia presenta Quinte in scena! per tre weekend (25-26 ottobre, 1-2 e 8-9 novembre), una commedia “spettacolo nello spettacolo” sulle prove di una compagnia teatrale.

BATTIPAGLIA DANZA CON NOI

Domenica 26 ottobre al Teatro Giuffré, gran finale della terza edizione del concorso ideato da Stefania Ciancio. Tema di quest’anno: le emozioni secondo Picasso, con coreografie ispirate ai testi vincitori.

SALERNO IL GIOCO SERIO DEL TEATRO

Venerdì 24 ottobre alle 21:00 all’Auditorium Centro Sociale, Si Salvi chi può di Pasquale De Cristofaro apre la rassegna teatrale, una riflessione sul declino dell’Occidente con riferimenti a Muller, Bernhard e omaggi a Pasolini.

CASTEL SAN GIORGIO SAPORI D’AUTUNNO

Quarta edizione della festa gastronomica dell’Associazione Santa Barbara, dal 24 al 26 ottobre. Tre serate dedicate a porcini, castagne e zucca, con piatti tipici, dolci e musica dal vivo.

SALERNO TEATRO NUOVO IL TURNO DI NOTTE

Sabato 25 ottobre alle 21:00 e domenica 26 alle 18:30 lo spettacolo di Gianpiero Francese analizza la condizione operaia.

SALERNO TEATRO SAN GIUSEPPE BENEFICENZA

Domenica 26 ottobre alle 18:30 La collina sotto il vulcano, rilettura partenopea di Spoon River, per finanziare progetti per bambini a Zanzibar (biglietto 15€).

