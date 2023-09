𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄, 𝟖𝟎 𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐁𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐎̀ 𝐋’𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝐃𝐀𝐋 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐅𝐀𝐒𝐂𝐈𝐌𝐎

Lo sbarco alleato sulle coste della provincia di Salerno, il 9 settembre 1943, fu secondo solo allo sbarco in Normandia per dispiegamento di navi, uomini e mezzi.

Le celebrazioni di quest’anno assumono un significato particolare perché di quell’evento, fondamentale per liberare l’Italia dalla liberticida e sanguinaria dittatura nazifascista, ricorre l’ottantesimo anniversario.

80 anni non sono passati invano: ci hanno insegnato quanto sono preziose la democrazia e la libertà. Al tempo stesso, ci hanno insegnato che possono essere fragili, quindi non devono mai essere date per scontate.

Celebrare quegli avvenimenti, e farlo in maniera coordinata nelle varie realtà della provincia di Salerno, vuole essere proprio un modo per non dimenticare questo insegnamento.

