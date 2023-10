CIRIELLI IL GUASTAFESTE CONVINCE LOLLOBRIGIDA A IMPEDIRE LA BRETELLA AUTOSTRADA AGROPOLI

Il secco diniego arriva da Edmondo Cirielli, viceministro per gli Affari esteri del governo presieduto da Giorgia Meloni.La bretella della discordia che “non s’ha da fare”, infatti, è quella cara al presidente della Provincia Franco Alfieri e al numero uno della Giunta regionale della Campania, il “governatore” Vincenzo De Luca: una faraonica opera da 1,6 miliardi di euro che collegherebbe l’A2, nel territorio di Eboli, alla variante alla Statale 18, ad Agropoli.L’infrastruttura è avversata pure da Cecilia Francese e Mario Conte, sindaci dei principali comuni della Piana, che verrebbero tagliati fuori dal flusso veicolare.

La bretella della discordia che “non s’ha da fare”, infatti, è quella cara al presidente della Provincia Franco Alfieri e al numero uno della Giunta regionale della Campania, il “governatore” Vincenzo De Luca: una faraonica opera da 1,6 miliardi di euro che collegherebbe l’A2, nel territorio di Eboli, alla variante alla Statale 18, ad Agropoli, avversata pure da Cecilia Francese e Mario Conte, sindaci dei principali comuni della Piana, che verrebbero tagliati fuori dal flusso veicolare.

