A ROCCADASPIDE L’OSPEDALE DI COMUNITA’ CON 10 POSTI LETTO

Dopo il taglio del nastro della struttura, avvenuta il 22 aprile scorso alla presenza del governatore campano Vincenzo De Luca, l’ospedale di comunità di Roccadaspide diventerà ufficialmente operativo il 16 novembre prossimo. Ad annunciarlo il vicesindaco del comune della Val Calore e dell’Associazione Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, che insieme al primo cittadino rocchese, Gabriele Iuliano, presenzierà all’inaugurazione-bis del presidio sanitario alla presenza del direttore sanitario dell’Asl di Salerno, Primo Sergianni, e al direttore del distretto sanitario 69 Capaccio-Roccadaspide, Claudio Mondelli.

A rallentare l’apertura ai pazienti è stata la cronica mancanza di personale per assicurare la copertura di tutti i regolari turni: saranno in tutto 34 i medici di base chiamati a garantire assistenza tutti i giorni, a rotazione, dalle ore 8 alle 14, coadiuvati da un coordinatore, 9 infermieri e 5 operatori socio-sanitari (OSS). Di pomeriggio, in assenza di camici bianchi, sarà l’ospedale a garantire i servizi erogati in caso di emergenza.

Sono venti i posti letto di cui sarà dotato, a regime, l’ospedale di comunità rocchese, in aggiunta a quelli già a disposizione nel presidio sanitario della Valle del Calore. La struttura è destinata a pazienti che necessitano di cure a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Svolgerà, pertanto, una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Il personale provvederà alla cura di pazienti cronici utilizzando una strumentazione diagnostica di base.

“Per ora saranno 10 i posti letto garantiti all’utenza – spiega Auricchio – ringrazio il direttore generale dell’Asl, Gennaro Sosto, e il direttore sanitario Primo Sergianni, che si sono adoperati per garantire l’operatività del nostro ospedale di comunità, rallentata solo dalla carenza di personale, ma ce l’abbiamo fatta”.

A sollecitare l’apertura della struttura e la collocazione del personale individuato dall’Asl era stato, un mese fa, il Nursind di Salerno, attraverso una nota diffusa dal segretario generale, Biagio Tomasco, e dal coordinatore provinciale Giovanni Aspromonte. Fonte Stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...