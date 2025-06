A SALERNO IL CONGRESSO DELLA FILCA CISL NAZIONALE

“IL CORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE”: AL VIA A SALERNO IL XVIII CONGRESSO DELLA FILCA-CISL NAZIONALE



È iniziato oggi a Salerno il XVIII Congresso della Filca-Cisl nazionale, il sindacato delle costruzioni della Cisl. “Il Congresso – ha dichiarato il segretario generale Enzo Pelle nel corso della sua relazione – è il momento più alto della nostra organizzazione: un’occasione per tracciare il bilancio del mandato svolto e definire le proposte per il futuro. Il Congresso Nazionale si svolge al termine di un articolato percorso che ha visto lo svolgimento di migliaia di assemblee nei cantieri e nelle aziende dei nostri settori: edilizia, legno, cemento, lapidei e laterizi. La Filca – ha detto – considera la sicurezza e la legalità elementi centrali per la qualificazione del lavoro e dell’impresa. Molti infortuni gravi sono dovuti a scarsa o assente formazione. Noi – ha proseguito Pelle – non ci siamo mai limitati alla denuncia, e in continuità con la storia della Filca ci siamo sempre impegnati sulla proposta: strumenti come il Durc, la congruità e la Patente a crediti sono proprio intuizioni nate in casa Filca”, ha concluso il segretario generale. “In questi giorni – ha dichiarato il segretario generale aggiunto Ottavio De Luca – saremo oltre 600. Partecipano ai lavori 348 delegati provenienti da tutti i territori, in rappresentanza dei 299.213 iscritti alla Filca, numeri che ci consentono di essere il primo sindacato dell’edilizia. In questi giorni di Congresso – ha proseguito De Luca – sono attesi oltre 250 invitati, tra i quali anche 20 dirigenti sindacali delle delegazioni straniere e delle due Federazioni, quella europea e quella internazionale, provenienti da diversi Paesi”. Molto ricca la mattina di domani, giovedì 5 giugno: a partire dalle 11 ci saranno infatti l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sul tema “La tecnologia al servizio della qualità del lavoro e dell’impresa”, e a seguire una tavola rotonda sullo stesso tema alla quale parteciperanno Federica Brancaccio, Presidente Ance, Luca Bianchi, Direttore Generale Svimez, Natale Forlani, Presidente Inapp, e il segretario generale della Filca-Cisl, Enzo Pelle. L’evento sarà moderato dal giornalista Giuseppe De Filippi, vicedirettore del Tg5. Nel corso della mattinata ci sarà anche un intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Chiuderà i lavori la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. Nel pomeriggio è previsto l’intervento dell’economista Giuseppe Sabella sugli effetti della transizione economica sul lavoro, mentre l’elezione della segreteria della Filca-Cisl nazionale è in programma venerdì 6 giugno, nel primo pomeriggio.

