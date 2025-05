A SALERNO LA PRIMA DONNA BARBIERE

A Salerno, in via Diaz, a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele, Claudia Di Matteo è diventata un simbolo di passione, determinazione e tradizione.

È lei la prima donna barbiere della città, erede di una lunga dinastia familiare iniziata dal nonno nel lontano 1970.

Una storia di artigianato, amore per il mestiere e identità che oggi prende forma nel suo salone, tra forbici, rasoi e tanta voglia di innovare nel solco della tradizione.

«Questa passione è nata qualche anno fa, me l’ha trasmessa mio nonno e poi mio padre – racconta Claudia Anche i miei due fratelli, più grandi di me, portano avanti questo lavoro. Ma per me è qualcosa di speciale, è un mestiere di precisione, dedizione e cura. Il cliente va ascoltato, capito, sistemato con attenzione».

Per Claudia, fare il barbiere è molto più di un lavoro: è un’arte di famiglia, una responsabilità da portare avanti con fierezza. E lo farà con stile, anche attraverso un imminente restyling del salone: «A breve daremo un nuovo look al locale, perché noi giovani dobbiamo onorare e far evolvere le dinastie familiari. È una soddisfazione grande, sia per la famiglia che per me stessa».

Non mancano accenni alla sua fede calcistica: «Sono una tifosissima della Salernitana. Ho una maglietta regalata da Busso e ho avuto l’onore di averlo nel mio salone. Dopo l’ultima vittoria spero con tutto il cuore che la squadra resti in Serie B. Bisogna essere positivi, perché con l’ottimismo si può arrivare in alto».

Claudia ha le idee chiare anche sul percorso che l’ha portata fin qui: «Ho studiato, sono diplomata odontotecnico, ma durante il Covid ho capito cosa volevo davvero. Ho iniziato con lo stile femminile ma non mi appassionava, mentre lavorare con gli uomini mi fa sentire nel mio mondo, è ciò che mi appartiene. Non è mai troppo tardi per capire la propria strada».

Con un sorriso deciso e la voglia di crescere ancora, Claudia rappresenta una nuova generazione di artigiani capaci di unire tradizione, modernità e spirito imprenditoriale.

