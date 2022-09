A SALERNO SI SPENGONO LE LUCI, GIOVEDI’ IL CORTEO DI PROTESTA

Per tutta la settimana e anche a San Matteo i commercianti spengono le luci per protestare contro il caro bollette. Commercianti, artigiani ed imprese salernitane allo stremo. Per l’intera settimana luci delle attività spente e lumini accesi. Giovedì il corteo dallo Stadio Arechi a Piazza Amendola. Questo in sintesi il riassunto di un comunicato diffuso dal Comitato Provinciale Salernitano Associazioni Artigiani Commercianti e Aziende insieme contro gli aumenti sulle bollette energetiche.

LA NOTA STAMPA

“Gli artigiani, i commercianti e le aziende dell’intera provincia di Salerno si uniscono per far sentire forte e determinata la voce di tutti gli operatori che stanno soffrendo in maniera devastante per le proprie attività i rincari dell’energia elettrice e del gas che, in più, si aggiungono a quelli per l’approvvigionamento delle materie prime. Panificatori, macellai, pasticcieri, bar, ristoratori, supermercati, commercianti e negozianti tutti nonché produttori ed imprese impegnate in svariate categorie merceologiche sono sull’orlo di un collasso che produrrà conseguenze non solo economiche e finanziarie per le loro attività ma anche ripercussioni sui posti di lavoro nonché a sfavore dei cittadini-consumatori.

Non è possibile più restare inerti in attesa che i fatti producano la morte di centinaia di attività bruciando letteralmente i sacrifici di tante donne e uomini che hanno sudato amaramente e versato sangue e risorse per portare avanti progetti economici e di vita ora in serio pericolo di chiusura. Il grido di dolore pressante che si eleva anche a nome di tutti i cittadini dell’intera provincia salernitana, confidando nella benevolenza di stampa e tv perché lo facciano sentire a tutti, si concretizzerà in due iniziative e manifestazioni sì simboliche ma che dovranno produrre un cambio di passo tangibile da parte delle Istituzioni affinché diano respiro vero e sollievo a chi produce prima e a chi consuma poi.

Da lunedì 19 settembre, pertanto, e per l’intera settimana sino a sabato 24 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 20:30, gli artigiani e i commercianti spegneranno le luci nei propri negozi e sui luoghi di produzione e lavoro ed accenderanno lumini. Giovedì 22 settembre alle ore 15:00, inoltre, si raduneranno coi propri mezzi aziendali presso il parcheggio dello Stadio Arechi ed in corteo sfileranno sino a Piazza Amendola dove chiederanno di incontrare il Sig. Prefetto per esprimere pacificamente il grave malessere che coinvolge artigiani, commercianti, produttori e aziende tutte e chiedere che si faccia portavoce presso il Governo centrale dell’urgente richiesta di un intervento che almeno attenui e fermi l’emorragia di risorse che inevitabilmente porteranno allo spegnimento non più simbolico delle luci in centinaia di negozi e luoghi di produzione”.

