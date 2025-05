ABBIAMO IL PAPA LEONE XIV

“La pace sia con tutti voi”: l’americano Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, con il nome di Leone XIV. E’ il 267° della storia della Chiesa

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, ha scelto il nome di Leone XIV. E’ il 267° della storia. Ha 69 anni ed è il primo papa nordamericano. “La pace sia con tutti voi”, sono state le prime parole pronunciate dal nuovo pontefice. I 133 cardinali hanno trovato al quarto scrutinio il successore di papa Francesco, nel secondo ed ultimo giorno di conclave. “Dio ci vuole bene e il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di Dio” ha detto papa Leone XIV, citando il suo predecessore, papa Francesco. “Uniamoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace, grazie a Papa Francesco” ha aggiunto il nuovo pontefice, seguito da un roboante applauso. Il nuovo Papa ha poi ringraziato i cardinali che lo hanno eletto “Come successore di Pietro, fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale, dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa che costruisce i ponti per il dialogo, per tutti coloro che hanno bisogno della nostra presenza e della nostra carità”, ha concluso Papa Leone XIV, che ha poi chiesto a tutti i fedeli di pregare per la pace nel mondo, per intercessione di Maria, concedendo l’indulgenza plenaria. La prima fumata di giovedì mattina, arrivata intorno alle 11,50, era stata di nuovo nera, come quella di mercoledì sera, primo giorno di conclave. Poi alle 18.08 di giovedì è arrivata la fumata bianca. Ovazione in piazza San Pietro, 100.000 fedeli commossi e campane a festa. L’Habemus Papam è arrivato alle 19.13 dalla Loggia della basilica di San Pietro. “Viva il Papa” è stato urlato a squarciagola da migliaia di presenti, in questo particolare momento storico.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...