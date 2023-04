ACCIAROLI, SCONTRO SULL’EDILIZIA TRA IL SINDACO E IL FRATELLO DEL SINDACO UCCISO

Stefano Pisani nato politicamente da una costola di Angelo Vassallo sindaco ucciso ad Acciaroli è andato allo scontro con uno dei fratelli proprio di Angelo Vassallo al quale contesta un fabbricato che secondo il comune deve essere abbattuto. Il Comune di Pollica ha emesso un’ordinanza per demolire alcune opere abusive considerate abusive realizzate in località Macchie di Fiume, ad Acciaroli. Ad eseguire le opere è stato Massimo Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco di Pollica ucciso nel settembre 2010. Le opere in questione si trovano in una zona di grande pregio naturalistico e di notevole interesse pubblico del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed includono la realizzazione di un locale fuori terra e di muri di contenimento non autorizzati, nonché la pavimentazione di un’area maggiore rispetto a quanto consentito. Il fratello del sindaco, promotore insieme al fratello Dario anche della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha contestato le accuse, sostenendo di aver rispettato le autorizzazioni, e ha presentato ricorso al Tar. Il Comune, intanto, ha ordinato la demolizione entro novanta giorni e ha notificato il provvedimento anche alla Procura di Vallo della Lucania e alla Soprintendenza di Salerno. Secondo i ricorrenti si è in contraddizione ben con tre articoli della costituzione. In Italia è riconosciuta la proprietà privata. Il cittadino ha diritto alla casa. Il cittadino ha diritto al lavoro. Ma quando sono stati realizzati questi manufatti l’ufficio tecnico dove stava, cosa controllavano gli organi preposti?

LE CONTESTAZIONI DI MASSIMO VASSALLO

“Ho seguito tutto l’iter normativo. Sinceramente, vedo tutto ciò come un attacco a me, a noi, per quello che siamo e per quello che facciamo. Guarda caso, poi, emerge tutto poco dopo l’ultima trasmissione de “Le Iene”. Se si facesse un controllo ad Acciaroli, andrebbe scritta un’enciclopedia. Sono stati realizzati dei muretti in pietra cilentana di contenimento su muri già preesistenti. Per il Comune ci sono delle discordanze rispetto a quanto previsto, ma in realtà dovute alla pendenza del terreno e che ritengo essere in regola con le autorizzazioni proprio perché l’intervento segue l’andamento del terreno. Il locale interrato risale al 2019 e, tra l’altro, è stato già ripristinato e comunicato lo stato dei luoghi .” Fonte stiletv

Mi piace: Mi piace Caricamento...