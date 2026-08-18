ACCIAROLI,ATTESA SPASMODICA DI ROGER SANCHEZ IL RE DELL’HOUSE
ROGER
SANCHEZ
DOPO IL LEGGENDARIO SET AL CICLOPE, NELLE NOTTI INDIMENTICABILI DEL MITO FESTIVAL, UNA DELLE ICONE ASSOLUTE DELLA HOUSE MONDIALETORNA
FINALMENTE NEL CILENTO.
UN TERRITORIO CHE HA GIÀ SENTITO LA SUA ENERGIA, CHE HA GIÀ BALLATO SULLE SUE VIBRAZIONI È CHE ORA È PRONTO A VIVERE DI NUOVO QUELLA MAGIA.
IL 20 AGOSTO ARRIVA A TORRE CALEO BEACH CLUB UN ARTISTA CHE NON HA SEMPLICEMENTE SEGUITO LA STORIA DELLA HOUSE MUSIC.
L’HA SCRITTA.
DALLE ORIGINI A NEW YORK FINO AI CLUB PIÙ PRESTIGIOSI DEL PIANETA, ROGER SANCHEZ HA PORTATO IL SUO SOUND NEI DANCEFLOOR DI TUTTO IL MONDO T CONQUISTANDO LUOGHI LEGGENDARI COME SPACE BIZA, PACHA, AMNESIA E MINISTRY OF SOUND.
OLTRE 35 ANNI DI CARRIERA, MIGLIAIA DI PRODUZIONI E REMIX, UN GRAMMY AWARD E UN BRANO DIVENTATO IMMORTALE:
“ANOTHER CHANCE”
UN INNO CHE ANCORA OGGI CONTINUA A EMOZIONARE INTERE GENERAZIONI.
OGGI ROGER SANCHEZ CONTINUA A ESSERE UNA DELLE FIGURE PIÙ RISPETTATE DELLA SCENA HOUSE MONDIALE, CON IL SUO STORICO PROGETTO RELEASE YOURSELFE LA SUA RESIDENCY OGNI SABATO AL PACHA IBIZA CON POWER FLOWER, DOVE CONTINUA A INFIAMMARE UNADELLE PISTE PIUICONICHE DEL MONDO.
АЯСНЕ
PULSE
Per prenotazione https://www.postoriservato.it/biglietti/roger-sanchez-20-agosto-2026-torre-caleo-beach-club-acciaroli-32664.html
Organizzata dal format arche pulse in collaborazione con torre caleo e boutique
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