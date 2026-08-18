19 Agosto 2026

ACCIAROLI,ATTESA SPASMODICA DI ROGER SANCHEZ IL RE DELL’HOUSE

admin 18 Agosto 2026

ROGER
SANCHEZ
DOPO IL LEGGENDARIO SET AL CICLOPE, NELLE NOTTI INDIMENTICABILI DEL MITO FESTIVAL, UNA DELLE ICONE ASSOLUTE DELLA HOUSE MONDIALETORNA

FINALMENTE NEL CILENTO.
UN TERRITORIO CHE HA GIÀ SENTITO LA SUA ENERGIA, CHE HA GIÀ BALLATO SULLE SUE VIBRAZIONI È CHE ORA È PRONTO A VIVERE DI NUOVO QUELLA MAGIA.
IL 20 AGOSTO ARRIVA A TORRE CALEO BEACH CLUB UN ARTISTA CHE NON HA SEMPLICEMENTE SEGUITO LA STORIA DELLA HOUSE MUSIC.
L’HA SCRITTA.
DALLE ORIGINI A NEW YORK FINO AI CLUB PIÙ PRESTIGIOSI DEL PIANETA, ROGER SANCHEZ HA PORTATO IL SUO SOUND NEI DANCEFLOOR DI TUTTO IL MONDO T CONQUISTANDO LUOGHI LEGGENDARI COME SPACE BIZA, PACHA, AMNESIA E MINISTRY OF SOUND.


OLTRE 35 ANNI DI CARRIERA, MIGLIAIA DI PRODUZIONI E REMIX, UN GRAMMY AWARD E UN BRANO DIVENTATO IMMORTALE:
“ANOTHER CHANCE”
UN INNO CHE ANCORA OGGI CONTINUA A EMOZIONARE INTERE GENERAZIONI.
OGGI ROGER SANCHEZ CONTINUA A ESSERE UNA DELLE FIGURE PIÙ RISPETTATE DELLA SCENA HOUSE MONDIALE, CON IL SUO STORICO PROGETTO RELEASE YOURSELFE LA SUA RESIDENCY OGNI SABATO AL PACHA IBIZA CON POWER FLOWER, DOVE CONTINUA A INFIAMMARE UNADELLE PISTE PIUICONICHE DEL MONDO.
АЯСНЕ
PULSE

Per prenotazione https://www.postoriservato.it/biglietti/roger-sanchez-20-agosto-2026-torre-caleo-beach-club-acciaroli-32664.html

Organizzata dal format arche pulse in collaborazione con torre caleo e boutique

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

PAOLO SERRA

AGROPOLI, AMARCORD SONO 12 ANNI DALLA SCOMPARSA DI PAOLO SERRA

admin 18 Agosto 2026
img_1828-1

AGROPOLI,ROSARIO MIRAGGIO INCANTA ALL’ARENA

admin 17 Agosto 2026
img_1797-1

AGROPOLI,UN GRANDE FABRIZIO ESALTA L’ARENA

admin 14 Agosto 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

c46626de-e13b-44e9-9550-b3a8068197ef

ACCIAROLI,ATTESA SPASMODICA DI ROGER SANCHEZ IL RE DELL’HOUSE

admin 18 Agosto 2026
PAOLO SERRA

AGROPOLI, AMARCORD SONO 12 ANNI DALLA SCOMPARSA DI PAOLO SERRA

admin 18 Agosto 2026
img_1828

AGROPOLI,ROSARIO MIRAGGIO INCANTA ALL’ARENA

admin 17 Agosto 2026
Screenshot

AGROPOLI,ACQUA SULLA MOVIDA ESPLODE LA POLEMICA

admin 16 Agosto 2026
CRONACA

SALERNITANA FLOP ELIMINATA DALLA SCAFATESE

admin 15 Agosto 2026