L’amministrazione comunale sta scadendo nel ridicolo per la questione relativa alla Alghe. Nessun intervento decisivo è stato fatto per togliere le alghe dalle spiagge e per risolvere un problema che riduce il turismo del 50%. Ora arriva questa trovata del Pesce mangia plastica che sicuramente potrebbe trattarsi di una buona trovata dell’associazione “Genesi dell’ambiente” ha realizzato per la Città di Agropoli il primo pesce “mangia” plastica. Ne seguiranno altri, che verranno collocati in particolare sulle spiagge.

Una bella iniziativa, svolta in sinergia con l’Amministrazione comunale, rivolta a proteggere l’ambiente e utile a sensibilizzare le persone a fare una corretta raccolta differenziata della plastica e limitare l’inquinamento. Sarà certamente una trovata utile ma siamo certi che il sindaco l’ha adottata per tenere le spiagge pulite e non per accaparrarsi i voti di chi l’ha proposta in buona fede? Ormai la corsa ad accaparrarsi voti favorendo associazioni e proposte varie va nella direzione della campagna elettorale. Vedrete come il sindaco andrà a bussare all’associazione Genesi durante la campagna elettorale per farsi tornare il piacere. Per togliere le alghe non c’ènessun ritorno politico perciò stanno sempre la.