Questa festa era molto cara a Don Cesare Caradonna che aveva avviato i lavori di ristrutturazione della Chiesa a loro dedicata

I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Agropoli, i Santi Pietro e Paolo, dovrebbero tenersi regolarmente, martedì 29 Giugno, sempre che la pandemia lo permetta. E’una tradizione, ormai, portare in processione, per le strade cittadine, le due statue, anche se la Chiesa, a loro dedicata, non è proprio in buone condizioni. Il campanile, da quando è stato colpito da un fulmine, più di dieci anni fa, non è stato ancora aggiustato ed anche le campane non funzionano bene. E’ una festa che non è molto sentita nel paese, che preferisce festeggiare altri Santi e la Beata Vergine Maria di Costantinopoli. Questa festa patronale, era molto cara a Don Cesare Caradonna, il parroco più amato di tutta Agropoli e che è scomparso nel 2006. Fu proprio lui, di tasca sua, a pagare trecento milioni delle vecchie lire, per avviare il restauro della Chiesa, poi completato, forse troppo frettolosamente, dal suo successore Don Vincenzo Fiumara.

La Chiesa, come scrivevo pocanzi, non è in buono stato perché dentro è invasa dall’umidità e fuori l’intonaco si sta scrostando. Gli agropolesi dovrebbero più rispetto ai loro patroni, celebrati da Don Cesare, il sacerdote che mi ha insegnato tutto quello che so. E’ grazie a lui se sono diventato chierichetto, proprio in quella chiesa il 6 gennaio del 1990, e, spero, che, con la sua speciale protezione e di quella di questi due grandi Santi, di diventare sacerdote, per poter onorare la sua memoria e ringoiarlo, in questo modo, di tutto quello che ha fatto per me. Si spera che il nuovo parroco Don Carlo Pisani, raccolga l’eredità di Don Cesare e che sappia dare l’importanza che merita questa festa. Guido Honorati Broggi