ADDIO A MAURO CORRENTE PORTO’ MERINO A SALERNO

Si è spento a Roma Mauro Corrente il manager dei calciatori che aveva portato Merino a Salerno ma non solo. Mauro originario di Cicerale si divideva tra l’Argentina dove è cresciuto e giocato a grandissimi livelli, la Svizzera, Roma dove viveono i suoi familiari, Agropoli e Cicerale. Persona perbene, umile e grande conoscitore di calcio, aveva tra le sue fila fior fi calciatori e mediava con l’Italia attraverso varie società di procuratori. In Italia ha preso parte a più edizioni come ospite fisso al programma di set tv Vessiccio.goal e veniva spesso invitato in varie trasmissioni in tutta Italia. Ad Agropoli aveva molti amici a Cicerale c’era il suo cuore e la sua passione . Purtroppo lo ha vinto un male e non gli ha lasciato scampo ma lui non lo aveva confidato a nessuno. Un’emorragia improvvisa lo ha portato via ai suoi familiari. Una bella persona, affettuosa e riverente, mai banale e pieno di iniziativa.

