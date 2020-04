La storia del passato, insegna a noi tutti, che la libertà è stata e rimane, il principio inviolabile per ogni singolo individuo. Nella letteratura mondiale, spicca su questo argomento, George Orwell, padre del pensiero libero, che meglio di tutti, ha specificato nei suoi libri, quanto la classe politica fosse dominante ed imbavagliante delle libertà altrui, con criteri di sottomissione e risaltandone il pensiero totalitario. Perché questo accostamento? Perché la classe dominante sta plasmando le nuove generazioni a colpi “di silenzio imposto”, coadiuvato dal terrore del virus, oramai padrone assoluto della psiche. Il virus, ritengo, è solo l’alibi che la classe dominante sta impiegando, con profitto, per ridefinire e tracciare nuove linee, in via del tutto definitive, le nuove linee di rapporti di forza, e per garantire che la parte di popolo impaurita ed umiliata, non potranno in maniera assoluta, insorgere negli anni a venire. Il rapporto tra sudditi e potere, ovvero tra il popolo che elegge i suoi parlamentari e gli stessi eletti, sono completamente equidistanti tra essi , in modo da non poter definire “coadiuvanti” del pensiero, chi ha eletto e chi è stato eletto a rappresentarlo. I politici, oggi raffigurano, secondo alcune mie teorie, la veemenza e la differenza tra politici e popolo. Il politico è in pratica, “lo stivale che calpesta con audacia e forza, il volto di chi lo ha votato”. E se accade questo, vuol dire che buona parte del popolo italiano e non solo, dovrà essere pronto ad accettare la tracciabilità e renderci miseri schiavi, attraverso il nostro cellulare! Tutto è pronto oramai e viene pubblicizzata come una merce qualsiasi. Come un prodotto da supermercato. E’ la nuova civiltà. Una APP escogitata, dicono, per il nostro bene, ma realizzata da chi è sopra il potere politico, che diviene servo di un potere occulto; ovvero di una struttura che decide cosa imporre al sistema politico nazionale. In pratica, lo Stato approva ciò che il potere globalista e liberista propone. Ma dicono che vogliono il nostro benessere. Difendono quindi, le classi più deboli e non bisogna dubitarne. Siamo in uno stato di polizia e i compagni comunisti, partigiani, scendono in piazza per chissà quale liberazione. Oggi siamo più controllati di quando c’era Hitler e Mussolini. Più di Stalin e Lenin. Nonostante la limitazione della libertà, quella attuale, le forze dell’ordine, infliggono multe salate, a chi mette il naso fuori dalla porta. Che grande democrazia. E nulla dicono, se la D’Urso usufruisce degli elicotteri della Finanza, per sorvolare una zona di Roma e cogliere un singolo individuo, sulla spiaggia di Fregene.

Lei non paga, perché? Cosa rappresenta e chi è? Era un sovversivo il poveretto? Schiavo è chi rinuncia alla propria libertà; di pensiero e di azione. E di quanta libertà ci stanno privando? Sino a quando? Per quanto tempo ancora? Mi sembra, ad onor del vero, che il COVID19, sia passato in secondo piano e che chi comanda davvero ci ha preso gusto e deve esaminare sino in fondo, con la scusa di questa emergenza, a quanta libertà siamo disposti a rinunciare in nome della salute e della sicurezza. E chi può affermare il contrario se questo coronavirus, sia l’inizio per nuove regole di un nuovo ordine mondiale? Un nuovo ordine, che superi il parlamento e non solo quello italiano. Comprendo in pratica, che vi è l’imposizione del nuovo governo dei mercati: finanziari ed economici. Un nuovo ordine mondiale che farà delle nostre vite, l’eterno campo di prigionia. Altro che AUSCWITZ o magari GULAG sovietici. La nostra quarantena è la prova di una possibile schiavizzazione senza tregua e le conquiste degli anni passati, saranno ricordate come anticaglie del nostro tempo. Sorvegliati, ecco cosa saremo. Come quegli schiavi che lottano cercando di liberarsi dalle proprie catene. Di certo è che non potranno nascondersi o mentire per sempre. Dovranno i poteri sovrannazionali, venire fuori ed allo scoperto e mostrarci il loro vero volto, ed allora il loro mondo troverà la barriera di noi uomini che non accetteremo. Viva la libertà! Giovanni Coscia