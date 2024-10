AEREOPORTO COSTA D’AMALFI I PRIMI VOLI DI WIZZ AIR

Wizz Air

, la compagnia aerea più sostenibile a livello globale, ha inaugurato i suoi primi voli presso l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Oggi, infatti, è decollato il primo aereo di Wizz Air verso Budapest, capitale dell’Ungheria, segnando il primo collegamento diretto tra le due città.

Il volo è stato anticipato da una breve cerimonia destinata ai passeggeri che, dopo il taglio del nastro, hanno potuto essere i primi a volare su questa tratta diretta che collegherà le due città ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

La nuova rotta da Salerno a Budapest fa parte del progetto di espansione di Wizz Air in Campania, e contribuirà a migliorare la connettività tra la regione e le principali destinazioni europee. L’inaugurazione dei voli da Salerno è iniziata ieri, con la prima rotta verso Tirana, offrendo ai viaggiatori un’ulteriore possibilità di viaggiare a tariffe convenienti verso mete non ancora collegate allo scalo di Salerno, compresa la capitale della Romania Bucarest, il cui volo inaugurale è previsto per domani.

Sasha Vislaus, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “Siamo molto felici di continuare a offrire opzioni di volo convenienti ai nostri passeggeri e di espandere ulteriormente la nostra rete in Italia. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi rappresenta per noi una nuova e entusiasmante opportunità, permettendo ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni e vivere esperienze indimenticabili. Siamo entusiasti di contribuire alla crescita di questo scalo e di offrire collegamenti diretti verso città affascinanti come Budapest”.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha commentato: “l’arrivo di una compagnia prestigiosa come Wizz Air è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività sui mercati internazionali del sistema aeroportuale campano e della complementarità dei due scali che rappresentano l’uno la risorsa dell’altro, garantendo connettività di qualità al territorio.

Le tre destinazioni, oltre ad essere inedite per lo scalo salernitano, hanno l’ulteriore valore aggiunto d’iniziare durante la stagione ‘winter’, generalmente caratterizzata da una flessione dell’offerta, a dimostrazione della solidità dello scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e della costante e progressiva crescita dei collegamenti, man mano che procedono i lavori previsti dal Piano di Sviluppo”.

LE NUOVE ROTTE WIZZ AIR

ROTTA FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA PRIMO VOLO SALERNO – BUDAPEST Lunedì, Mercoledì, Venerdì 24,99 € 28 Ottobre 2024 SALERNO – TIRANA Mercoledì, Domenica 14,99 € 27 Ottobre 2024 SALERNO – BUCAREST Martedì, Giovedì, Sabato 24,99 € 29 Ottobre 2024

