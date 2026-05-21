AEREOPORTO SALERNO,OGNI GIORNO VOLO DA E PER MADRID

Sarà la Spagna uno dei mercati strategici per il futuro dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. La conferma arriva dall’annuncio ufficiale di Iberia, che dal prossimo 1° novembre attiverà un collegamento giornaliero tra Madrid e Salerno.

Una novità considerata particolarmente significativa nel percorso di crescita e internazionalizzazione dello scalo salernitano. Al momento le tariffe, sia per la classe Economy sia per la Business, risultano ancora elevate, ma l’arrivo della compagnia di bandiera spagnola rappresenta un segnale importante sotto diversi aspetti.

Da un lato, infatti, la presenza di Iberia conferisce prestigio e credibilità internazionale all’infrastruttura aeroportuale campana; dall’altro consente di colmare un gap storico nei collegamenti diretti tra Salerno e la penisola iberica.

Già per l’estate 2026, infatti, Aeroitalia – che dal 22 maggio opererà quattro collegamenti nazionali dallo scalo di Pontecagnano – ha inserito nel proprio network anche due rotte verso le Baleari, con destinazioni Ibiza e Palma di Maiorca.

L’espansione verso il mercato spagnolo proseguirà poi anche nei mesi successivi grazie a Wizz Air, che dal 14 dicembre attiverà nuove tratte internazionali da Salerno: collegamenti giornalieri per Barcellona, quattro frequenze settimanali per Madrid e tre voli a settimana verso Bilbao.

Ma il piano di sviluppo non si fermerà qui. A partire dal 2027, Wizz Air accompagnerà ulteriormente la crescita dell’aeroporto salernitano con l’avvio di tre nuove rotte internazionali e un programma di espansione progressiva che punta a raggiungere sei collegamenti entro il 2030.

L’asse con la Spagna si candida dunque a diventare uno dei pilastri del futuro dell’aeroporto di Salerno, sempre più orientato a rafforzare il proprio ruolo nel panorama turistico e infrastrutturale del Mezzogiorno.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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