AEREOPORTO,PER LA FILCA CISL OCCASIONE DA NON PERDERE PER IL LAVORO E INFRASTRUTTURE

Infrastrutture e turismo, la Filca Cisl Salerno: “Dai cantieri al lavoro stabile, così si costruisce il futuro del territorio”

Le infrastrutture come motore dell’industria turistica, dell’occupazione e dello sviluppo locale. È la posizione espressa con forza dalla Filca Cisl di Salerno, la federazione che rappresenta i lavoratori delle costruzioni, che insieme alla Cisl provinciale richiama l’attenzione sull’urgenza di completare le opere strategiche per non perdere un’occasione storica di crescita.

Al centro dell’analisi c’è il ruolo dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, considerato dalla Filca non solo un’infrastruttura di trasporto ma un grande cantiere di sviluppo capace di generare occupazione immediata e duratura.

Per il segretario generale della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Marchesano, il settore delle costruzioni è il primo a percepire concretamente l’impatto delle grandi opere. «Le infrastrutture – sottolinea – significano lavoro nei cantieri oggi e opportunità economiche domani. Parliamo di migliaia di addetti coinvolti tra edilizia, impiantistica, manutenzione e servizi collegati. L’aeroporto e le opere connesse possono attivare un indotto enorme per l’intero comparto».

La Filca evidenzia in particolare l’importanza delle infrastrutture di collegamento – strade, ferrovia, trasporto pubblico e prolungamento della metropolitana – senza le quali lo scalo rischierebbe di non esprimere tutto il proprio potenziale.

«Un aeroporto senza accessibilità efficiente – avverte il sindacato – non produce sviluppo diffuso. Per questo chiediamo che i cantieri delle opere connesse procedano con tempi certi e risorse adeguate».

Accanto all’impatto immediato sull’occupazione nel settore edilizio, la Filca pone l’accento sul ruolo delle infrastrutture nella crescita dell’industria turistica. Il territorio salernitano ospita destinazioni di richiamo mondiale come la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che però necessitano di collegamenti moderni per competere con altre mete internazionali.

Secondo la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, il turismo di qualità si fonda su accessibilità e servizi: «Oggi i visitatori scelgono destinazioni facili da raggiungere e ben organizzate. Le infrastrutture non sono un lusso ma una condizione essenziale per lo sviluppo».

L’inserimento dello scalo salernitano nel sistema aeroportuale regionale gestito da GESAC, insieme all’Aeroporto di Napoli-Capodichino, viene considerato un passaggio importante per rafforzare l’offerta e distribuire meglio i flussi turistici.

Ma per la Filca la questione va oltre il turismo. «Un territorio dotato di infrastrutture moderne – ribadisce il segretario – diventa più attrattivo per investimenti produttivi, logistici e industriali. Senza queste condizioni, le imprese rischiano di spostarsi altrove».

Il tema occupazionale resta centrale. Il comparto delle costruzioni, negli ultimi anni, ha registrato fasi alterne tra crescita legata ai bonus edilizi e rallentamenti dovuti alla fine delle misure straordinarie. Le grandi opere pubbliche vengono quindi viste come un’opportunità per garantire continuità lavorativa e professionalità qualificate.

La Filca e la Cisl valutano positivamente la trasformazione urbanistica in corso nel territorio salernitano, ma chiedono che venga accompagnata dal completamento delle infrastrutture strategiche. «Non bastano interventi isolati – osservano Marchesano e Cortazzi- serve una visione complessiva capace di collegare città, aree interne e poli turistici.»

In conclusione, il sindacato delle costruzioni ribadisce che il futuro economico del Salernitano passa dai cantieri di oggi e dalla capacità di trasformare le opere in sviluppo duraturo. Senza infrastrutture moderne, avverte la Filca, il territorio rischia di perdere competitività e opportunità occupazionali.

Una sfida che riguarda non solo il turismo ma l’intero sistema economico provinciale, e che – secondo il sindacato – non può più essere rimandata.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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