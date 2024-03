AEREPORTO, ALFIERI ALLUNGA LA TANGENZIALE DI SALERNO FINO A CAPACCIO PAESTUM

La Provincia di Salerno ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di prolungamento della tangenziale di Salerno, che collegherà l’aeroporto di Pontecagnano, fino al comune di Capaccio Paestum. I lavori, suddivisi in tre lotti funzionali, rientrano nel piano di adeguamento e miglioramento della viabilità attorno allo scalo salernitano pronto ad aprire le porte a passeggeri e turisti dal prossimo 11 luglio.

Il progetto, per un importo complessivo di 58,4 milioni di euro, prevede il prolungamento del tracciato stradale della Strada Provinciale “Aversana”, che attualmente termina il proprio percorso nel territorio di Eboli, in prossimità del fiume Sele fino alla SS18, nel Comune di Capaccio Paestum. Il nuovo asse stradale, così come pro- gettato, presenta una lunghezza complessiva di 8.588 metri.

La Provincia di Salerno intende «attuare l’opera pubblica ritenendola utile e necessaria ai fini di realizzare un efficiente miglioramento della viabilità dei territori attraversati dalla Sp417 “Aversana”, quale viabilità migliore a scorrimento veloce, rispetto alla Sp175 cosiddetta “litoranea”».

