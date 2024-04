AEREPORTO DI PONTECAGNANO, CORSA CONTRO IL TEMPO PER L’APERTURA

Proseguono i lavori all’aeroporto Costa d’Amalfi che si prepara ai primi voli in programma dal prossimo 11 luglio. Si stanno svolgendo le operazioni di installazione del sistema

d’illuminazione dell’apron, ovvero l’area di stazionamento degli aeromobili, l’area taxiway e l’intero percorso della pista interessata in questi mesi dagli interventi di prolungamento a 2200 metri.

In fase di ultimazione anche i lavori alla recinzione del sedime aeroportuale sul lato a mare come documentato dalle foto della pagina social FlySalerno.Ancora in alto mare, però, gli interventi della nuova viabilità a partire dal rifacimento delle strade d’accesso all’aeroporto, in particolare via Pepe all’intersezione con via Olmo, ricadente nel territorio di Bellizzi, che collega l’aeroporto con la SS18.

Intorno una serie di terreni e serre agricole non ancora espropriati, le cui procedure non sono state ancora espletate. Dovranno essere asfaltate le arterie che costeggiano l’area aeroportuale, confinanti con la linea ferroviaria.

