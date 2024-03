AEREPORTO DI PONTECAGNANO RYANAIR ANNUNCIA VOLI

Dopo l’accordo già raggiunto con Volotea, anche Ryanair annuncia due collegamenti per l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi che sarà operativo dal 1° luglio 2024.

Aeroporto di Salerno, pronti due collegamenti con la Ryanair

“Salerno è molto interessante – ha detto stamani a Napoli per la presentazione dell’operativo della compagnia a Capodichino nella prossima estate Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair – certamente ci saremo nella stagione invernale, per l’estate vediamo”. La compagnia europea Ryanair conta di destinare all’Aeroporto di Salerno aerei per coprire almeno due destinazioni nazionali: Bergamo e Torino.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...