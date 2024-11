AEREPORTO DI SALERNO, RYANAIR NUOVA ROTTA PER IL COSTA D’AMALFI

Ryanair

ha annunciato una nuova rotta per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi da e per Torino. La compagnia nel capoluogo piemontese, ha lanciato l’operativo invernale 2024 con trenta rotte, tra cui tre nuove. Oltre a quella per Salerno, ci sono, infatti, le rotte per Crotone e Reggio Calabria. Inoltre, la compagnia aerea ha comunicato un aumento delle frequenze su oltre dieci rotte esistenti molto popolari, come Barcellona, Bruxelles e Londra Stansted.

Aeroporto di Salerno: nuova rotta di Ryanair da e per Torino

L’operativo invernale 2024 di Ryanair, informa una nota, opererà con i due aeromobili della compagnia basati a Torino, che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari, che a sua volta supporta oltre 1.800 posti di lavoro, oltre a promuovere il turismo in entrata per tutto l’anno a Torino e nella regione.

“Per continuare a generare questa crescita e sostenere il turismo – si legge nel comunicato – Ryanair chiede al Governo italiano e alle autorità regionali di eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e posti di lavoro durante tutto l’anno”.

“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia – dice Fabrizio Francioni, head of Communications Italy di Ryanair – Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 a Torino con 30 rotte, tra cui 3 nuove per Crotone, Reggio Calabria e Salerno Costa d’Amalfi, oltre 280 voli settimanali e incremento del traffico fino a 2,4 milioni di passeggeri all’anno. Numeri che evidenziano l’impegno di Ryanair verso lo sviluppo del Piemonte”.

