AEREPORTO NIENTE VOLI ESTIVI PER MALPENSA

Niente voli estivi da e per Milano Malpensa con l’aeroporto “Costa d’Amalfi”. L’ira del presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, non si è fatta attendere che si affida ancora una volta ai social per rendere noto l’increscioso episodio riguardante lo scalo salernitano. A luglio ed agosto di quest’anno, come sottolinea lo stesso Ilardi, non sono previsti collegamenti tra lo scalo lombardo ed il “Costa d’Amalfi”. Il presidente di Federalberghi precisa: “al momento, sono stati cancellati i voli previsti ed è stata ridotta l’operatività estiva verso Malpensa, il principale aeroporto lombardo e del Nord Ovest. Invochiamo un urgente tavolo di programmazione con Gesac, Consorzio Aeroporto, Regione Campania e Camera di Commercio“.

E aggiunge: “Richiediamo un potenziamento dell’operatività dello scalo e una programmazione a lunga scadenza che ci consenta di sviluppare i flussi turistici nel 2026 e negli anni a venire, per i quali i posti negli alberghi sono già venduti o opzionati. Speriamo che qualcuno batta un colpo!“

