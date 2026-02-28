28 Febbraio 2026

AEROPORTO, ALTRO CHE CHIUSURA: ATTERRANO BUONE NOTIZIE

28 Febbraio 2026

Atterrano notizie ogni giorno positive sul futuro dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Dopo Aero Italia con 19 collegamenti da maggio e l’Enac che ieri ha ufficializzato un incremento dell’operatività dello scalo di Salerno oggi il presidente della commissione regionale ai trasporti, Luca Cascone annuncia il completamento dei lavori che stanno interessando il terminal di aviazione generale provvisorio. Dopo le nubi che avevano creato turbolenze sul futuro dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento sembra insomma essere tornato il sole che riscalda un futuro pieno di prospettive rose e che proietta sempre di più l’infrastruttura di Salerno ad un ruolo di supporto a Capodichino. Anche Cascone infatti conferma che la decisione di Enac va nella direzione di sviluppare Salerno, contraddicendo quanto nelle ultime settimane avevano celebrato il funerale anticipato dello scalo, pianto lacrime che oggi alla luce anche della decisione di Hank l’aeroporto di Salerno verso un ruolo di supporto a Capodichino che si rivelerà a breve fondamentale quando lo scalo Napoletano dovrà chiudere per una serie di lavori. Insomma altro che “pericolo chiusura”.

