AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, IN ARRIVO NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI
Nuove rotte internazionali in arrivo per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Le nuove destinazioni riguarderanno alcune tra le mete turistiche più richieste del Mediterraneo: Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma de Mallorca.
L’annuncio è arrivato in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso di svolgimento a Napoli, nello stand di Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno. L’inserimento delle nuove rotte rientra nel riassetto dell’operativo estivo della compagnia sullo scalo salernitano. Per l’aeroporto si tratta di un ulteriore passo nella costruzione del network estivo, con destinazioni di grande richiamo per il mercato leisure. I nuovi voli internazionali si aggiungono alle rotte nazionali annunciate nelle settimane scorse con Milano Malpensa, Torino, Trieste