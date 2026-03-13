13 Marzo 2026

AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, IN ARRIVO NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI

admin 13 Marzo 2026

Nuove rotte internazionali in arrivo per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Le nuove destinazioni riguarderanno alcune tra le mete turistiche più richieste del Mediterraneo: Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma de Mallorca.

 

 

L’annuncio è arrivato in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso di svolgimento a Napoli, nello stand di Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno.  L’inserimento delle nuove rotte rientra nel riassetto dell’operativo estivo della compagnia sullo scalo salernitano. Per l’aeroporto  si tratta di un ulteriore passo nella costruzione del network estivo, con destinazioni di grande richiamo per il mercato leisure. I nuovi voli internazionali si aggiungono alle rotte nazionali annunciate nelle settimane scorse con Milano Malpensa, Torino, Trieste

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

IN CAMPANIA BENZINA ALLE STELLE PROTESTANO I CONSUMATORI

admin 7 Marzo 2026
0edc1507-8eec-4db0-ad91-bd4d08b4f783-2

MARCHESANO FILCA CISL: “INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE E LAVORO”

admin 28 Febbraio 2026

AEROPORTO, ALTRO CHE CHIUSURA: ATTERRANO BUONE NOTIZIE

admin 28 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, IN ARRIVO NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI

admin 13 Marzo 2026
CRONACA

BOMBA EBOLI, POSSIBILE CHIUSURA AUTOSTRADA PER DISINNESCO

admin 13 Marzo 2026
CRONACA

MONTECORVINO ROVELLA, NELLA FRAZIONE GAURO RONDA DA SCACCO AD UNA BANDA DI LADRI DI APPARTAMENTO

admin 11 Marzo 2026
IMG_1660-768x576.jpeg-300x225.webp

LA SALERNITANA TORNA AL SUCCESSO, BATTUTO IL LATINA 2-1

admin 9 Marzo 2026
img_0296

US AGROPOLI SQUILLANTE IN PANCHINA

admin 8 Marzo 2026