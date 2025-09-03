3 Settembre 2025

AEROPORTO DI SALERNO STABILITO IL PRIMO RECORD

admin 3 Settembre 2025

Stagione estiva da record per l’aeroporto di Salerno, che ha fatto registrare il primatonella classifica dei voli privati.

In poco più di un anno ha affermato – come riporta, nelle pagine nazionali, il quotidiano la proprialeadership nell’aviazione generale: a luglio scorso (mese del quale sono disponibili i dati di tutti gli aeroporti italiani), lo scalo salernitano ha preso la testa della classifica della percentuale di passeggeri di aviazione generale rispetto al totale dei viaggiatori.

Il 4,6% dei passeggeri transitati dallo scalo di Pontecagnano lo ha fatto impiegando un volo privato (0,3 la percentuale italiana). Ad agosto la percentuale si è attestata al 3% anche per l’aumento del numero totale dei viaggiatori.

Salerno – per numero di passeggeri – a luglio è stato il sesto scalo italiano dei voli privati: dietro a Fiumicino, Linate, Olbia che sono per i collegamenti tra gli stati, il business e il turismo i tre poli dell’Italia.

