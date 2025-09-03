AEROPORTO DI SALERNO STABILITO IL PRIMO RECORD
Stagione estiva da record per l’aeroporto di Salerno, che ha fatto registrare il primatonella classifica dei voli privati.
In poco più di un anno ha affermato – come riporta, nelle pagine nazionali, il quotidiano la proprialeadership nell’aviazione generale: a luglio scorso (mese del quale sono disponibili i dati di tutti gli aeroporti italiani), lo scalo salernitano ha preso la testa della classifica della percentuale di passeggeri di aviazione generale rispetto al totale dei viaggiatori.
Il 4,6% dei passeggeri transitati dallo scalo di Pontecagnano lo ha fatto impiegando un volo privato (0,3 la percentuale italiana). Ad agosto la percentuale si è attestata al 3% anche per l’aumento del numero totale dei viaggiatori.
Salerno – per numero di passeggeri – a luglio è stato il sesto scalo italiano dei voli privati: dietro a Fiumicino, Linate, Olbia che sono per i collegamenti tra gli stati, il business e il turismo i tre poli dell’Italia.
