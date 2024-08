AGROPOLI, AL SEA ‘N CLEAR ARRIVA ERMINIO SINNI SI VA VERSO IL SOLD OUT

Il 10 agosto prossimo al SEA ‘N CLEAR di Gugliemo Stendardo arriva Erminio Sinni, un grande artista nel contesto del porto di Agropoli in una delle più belle strutture della famiglia di Salerno. Ultimi posti per la cena spettacolo per prenotazioni 3931269192

Start: 20.30

~Ristorante ~Pizzeria ~Terrazza lounge ~Piscina a sfioro ~Bar

Aperti tutti i giorni dalle 7.00 all’ 1.30 Info & Prenotazioni +393931269192 terrazzaseanclear@gmail.com Via Salecaro 1, 84043 Agropoli (SA)

