Isa Iaquinta sulla piscina a soffio del Sea’n clear ad Agropoli in alto la nota dj mentre suonava sulla terrazza Sea’n clear

Lo special guest di Ciro Vitiello noto pr napoletano con locali su Ischia e Capri, aperitivo con la straordinaria, bella, dinamica Dj Isa Iaquinta dal tramonto all’attesa della mezzanotte, i composti alcolici e analcolici dello straordinario Ascanio sono stati gli ingredienti di una serata, l’ennesima, all’insegna della trasformazione del turismo. La struttura di ispirazione proprio delle isole incantevoli del golfo partenopeo,tra i più belli al mondo, è la piattaforma per la crescita di un turismo d’elite al quale la famiglia Stendardo si rivolge, e ieri sera, come sempre, gli ospiti provenienti da ogni parte, portatori di eleganza e raffinatezza, hanno potuto ammirare le bellezze di Agropoli e del Sea’n clear. Poi la musica di Isa Iaquinta la nota Dj nazionale e internazionale, già protagonista del grande fratello ha fatto il resto. Isa Iaquinta, originaria di Crotone, come il direttore Domenico Todarello è la dj donna più richiesta dai locali cool d’Italia e non solo. Un successo raggiunto gradualmente, con molti sacrifici e tanta gavetta.



Per anni il lavoro da dj è stato associato a figure maschili, ma la bella Isa è riuscita con il tempo a guadagnarsi la stima degli addetti ai lavori, diventando la protagonista indiscussa della movida Italiana

La consolle è la sua grande passione, che la porta nei club più in voga d’Italia. La sua prima apparizione pubblica avviene nel 1997 quando partecipa al concorso di Miss Italia, classificandosi tra le prime 12. Sfiora la vittoria arrivando 2^ a “Bellissima d’Europa”, concorso trasmesso da Mediaset e organizzato dalla Fashion Model di Milano

Successivamente sfila per alcuni tra i più prestigiosi …atelier di moda: La Perla, Erreuno, Donna Karan, Byblos, Krizia etc…E’ stata ballerina per un’intera stagione del programma di successo Mediaset “Cronache Marziane” condotto da Fabio Canino, e concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello”. Diventa, inoltre, testimonial nazionale per la campagna pubblicitaria POIS. E’ stata scelta come dj set per la sfilata di presentazione della linea estiva 2010, del brand di successo Calzedonia. Per il terzo anno consecutivo è stata la dj ufficiale del tour estivo WinWin/AZIMUT 2010, che l’ha portata nei locali più cool dello stivale. Nel gennaio 2012, per la 79° edizione di Pitti Uomo, è stata chiamata per inaugurare con la sua musica il nuovo temporary store di Patrizia Pepe. Inoltre, l’esuberante Isa la si può incontrare nei posti più ricercati, come il Pineta di Milano Marittima, dov’è dj resident, lo Zouk, al Sottovento e il Billionaire di Porto Cervo, il Twiga di Forte dei Marmi, la Mela di Napoli, il Qi clubbing di Brescia, l’Art cafè e Babel di Roma, il Country di Porto Rotondo, il Doberman di Perugia, il Sali e Tabacchi di Reggio Emilia….I suoi djset sono predominati da musica house-commerciale ricercata, ma predilige per gli aperitivi più cool, una musica soulfull e deep house. Gli onori di casa sono stati affidati, come sempre, a Guglielmo Stendardo, patron del Sea n’ clear il quale si è intrattenuto con gli ospiti con la sua gentilezza, la sua cultura e la sua affibilità. Naturalmente gli appuntamenti non mancano ogni sera sorpese e partecipazioni.