AGROPOLI, ALVARO VITALI AL RISTORANTE DA CICCIO IL 12 MAGGIO IL POPOLARE PIERINO SARA’ IN CITTA’

Alvaro Vitali trascorrerà una giornata ad Agropoli al ristorante da Ciccio per assggiare le prelibatezze della sua cucin. Il popolare Pierino si intratterrà con il pubblico con le sue battute e raccontando le sue avventure. Appuntamento per domenica 12 Maggio il programma ve lo sveleremo prossimamente. Alvaro Vitali torna ad Agropoli dopo aver partecipato come ospite alla corrida di carnevale nel febbraio del 2020.

