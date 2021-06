L’immobilismo amministrativo di una stagione politica da dimenticare sta portando la città allo sfascio. La cartina di tornasole è il mancato decollo dell’estate turistica. Mentre in tutto il Cilento è estate piena ad Agropoli la stagione turistica ancora è in alto mare. Una vergogna, il tutto è frutto dell’incapacità di un sindaco che ha accentrato tutti i poteri(clicca qua), ha isolato la giunta e di fatto ha bloccato la crescita e lo sviluppo di Agropoli. se è vero come è vero che nonostante la regione abbia fatto arrivare 500 mila euro e le alghe sono ancora sulle spiagge è naturale che a giugno inoltrato si avvia il ripascimento che invece andrebbe fatto a marzo o aprile visti i lunghi ponti e i mesi attuali che già dovrebbero dare dei pienoni almeno in termini di bagni. E invece c’è un ritardo colpevole non solo dell’amministrazione, del sindaco ma anche dei funzionari i quali praticando lo zoppo hanno imparato a zoppicare. Le aree comunale con funzionari all’altezza erano stati la fortuna di Alfieri e un salvagente per la città, ora anche gli uffici languono, sono in ritardo e fanno un servizio ormai in discussione.

La lottizzazione di La Porta è una della cause ma anche la scarsa incisività di un sindaco scadente, scarso, senza gli attributi e con una presunzione e arroganza non comuni (si è rivelato un falso umile), il quale non sa nemmeno da dove partire e da dove cominciare la cui unica bravura è quella di dare finanziamenti a pioggia cosa che faceva quando era assessore al bilancio. La città è allo sfascio e se avesse solo un poco di umiltà si dimetterebbe. Stamane il comune licenza dalla comunicazione istituzionale l’inizio del ripascimento a San Marco che consiste nel prelevare sabbia al di là della barriera soffolta tramite una pompa idrovora che poi trasferisce, attraverso una tubazione galleggiante, la miscela di acqua e sabbia direttamente sulla battigia. Finora sono stati prelevati oltre 30mila metri cubi di nuova sabbia che ha consentito di allargare di circa 15 metri il tratto di spiaggia compreso tra il lido Aurora e l’hotel La Darsena. Le operazioni continueranno fino al 20 giugno, senza disturbare le attività di balneazione, per cercare di ottenere il medesimo ampliamento fino a Torre San Marco. Un importante lavoro che renderà ancora più spazioso ed accogliente l’arenile. Tutto questo a giugno e non a marzo o ad aprile. A dimostrazione del ritardo colpevole in cui si opera. E’ evidente che l’ufficio demanio ha colpe inimmaginabili su questo, il nipote di Massimo La Porta(capo aerea al demanio) che ne sa quanto noi ne sappiamo di aereonautica militare ha bloccato tutto e dall’interno c’è chi afferma che invece è Massimo La Porta a bloccare il tutto visto che gestisce in toto il nipote. Noi sappiamo solo una cosa, Agropoli lo stanno sfasciando, rovinando per cui questi in un modo o nell’altro devono andare via. Il pd sta a guardare imperterrito senza muove dito. Uno schifo.