Da anni il sindaco Adamo Coppola ha messo questa ordinanza riuscita peraltro anche bene ad essere contenuta con la task force di Vigili urbani e carabinieri. Troppi erano gli abusi e i soprusi che si perpetravano la notte di ferragosto ad Agropoli. E sulla falsariga degli ultimi anni anche quest’anno il primo cittadino di Agropoli ha emesso l’ordinanza.

Il sindaco della Città di Agropoli, Adamo Coppola, anche per il 2021, ha stabilito, con apposita ordinanza, il divieto di accendere fuochi e falò sugli arenili cittadini dal 14 al 16 agosto. Viene ribadito nel provvedimento anche divieto di campeggio, già contemplato nel regolamento comunale di polizia urbana. E’ il terzo anno consecutivo che il primo cittadino emana tale ordinanza. Quest’anno come in quelli scorsi sarà messo in campo un apposito dispositivo di controllo da parte di Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia costiera. Le spiagge come la scogliera portuale saranno oggetto di monitoraggio, al fine di evitare atti di inciviltà cui si è assistito negli anni scorsi. I trasgressori verranno puniti con sanzioni fino a 500 euro.

«Ferragosto – afferma il sindaco Adamo Coppola – è un momento di festa per stare con le famiglie e con gli amici, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni dovute alla pandemia. Non deve diventare un pretesto per dare sfogo all’inciviltà. Per questo motivo le nostre spiagge saranno off limits in orari serali dal 14 al 16 agosto. Festeggiamo ma in sicurezza e nel rispetto del decoro urbano e del litorale. Dobbiamo ricordare inoltre che l’emergenza Covid-19 è tuttora in atto e vanno evitate le occasioni di assembramento. Quando finirà la pandemia l’Amministrazione proporrà un progetto di valorizzazione del falò quale evento estivo, per mantenere la tradizione ma in sicurezza e nel rispetto delle spiagge».