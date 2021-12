Tutto pronto per il prossimo weekend, quello dell'1 e 2 Gennaio, per iniziare il 2022, nel pieno ancora dell' atmosfera natalizia. Si continuerà con i tipici Mercatini di Natale sul borgo, le casette all'interno delle quali sarà possibile trovare prodotti enogastronomici ed artigianali, sugli scaloni Ennio Balbo, dove il profumo del Vin Brulé si incontra con la vista mozzafiato. Per proseguire poi con il fantastico Trenino delle Favole, che in vesti natalizie, in questi giorni, ha accompagnato per le vie di Agropoli, tantissimi bambini con le loro famiglie. L'appuntamento partirà già da questo Giovedì 30 dicembre, per chiudere in bellezza l'anno in Via Piave, dove i commercianti insieme alle Associazioni locali hanno organizzato un momento di attrazione itinerante tutto per i bambini e nel pieno rispetto delle norme in vigore contro la diffusione del Covid. Ad aspettare le famiglie, infatti, ci saranno animatori con trucchi e palloncini, zucchero filato e l'incredibile Disney Ball. Domenica 2 Gennaio, inoltre, ad accompagnare grandi e piccini a visitare i presepi artigianali nelle chiese, ci sarà sempre "Totore il Pastore", insieme alla sua assistente "Lella la Pastorella", i due strepitosi animatori, che in un momento particolare, hanno dato un'alternativa al presepe vivente, raccontando la spirituale nascita di Gesù in chiave ironica ed identitaria. Per finire, il 6 Gennaio, quando nella Casa di Babbo Natale più grande d'Italia, sul Castello Angioino Aragonese, oltre al caro Babbo, ad attendere i più piccoli, ci sarà anche la Befana, con tanti dolciumi per tutti. Allora ... in barba al freddo e alla noia, "Destinazione Natale" prosegue il suo viaggio, facendo fermata, nel posto più bello che c'è: il cuore di tutti gli amanti delle feste e del Natale!

